В Ярославле подсветят руины и поставят скульптуры Искренности и Милосердия

В Ярославле в ходе благоустройства Петропавловского парка запланирована подсветка руинированных памятников архитектуры, а также установка копий скульптур из Летнего сада в Санкт-Петербурге. Информация об этом содержится в Проекте обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скульптуры для Петропавловского парка в Ярославле Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Следующая фотография 1 / 4 Скульптуры для Петропавловского парка в Ярославле Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка Фото: Проект обеспечения сохранности ОКН Петропавловского парка

Работы разбиты на три этапа. На первом запланированы инвентаризация зеленых насаждений и расчистка территории, в том числе удаление сорной растительности и самосева.

Второй этап предполагает благоустройство голландского парка, организацию смотровой площадки. Пешеходные дорожки будут отсыпаны гранитным отсевом согласно историческим материалам. Запланирована подсветка руинированных памятников: Богадельни имени Карзинкина и Дома владельцев мануфактуры. Реставрация этих объектов пока не планируется.

«Для сохранения от вандализма и мародерства расположенных в границах проектирования руин запланирована замена элементов ограждения руин с организацией подсветки руин объектов культурного наследия федерального значения»,— говорится в документе.

Ограждение руинированных памятников будет заменено с профнастила на металлическую решетку. Второй этап также предусматривает расстановку малых архитектурных форм — скамеек, урн и беседки.

На третьем этапе в парке появятся скульптуры. Это будут копии скульптур из Летнего сада Санкт-Петербурга: аллегории Архитектуры, Красоты, Искренности и Милосердия работы известных итальянских мастеров. Также запланированы электрификация парка, организация видеонаблюдения и звукового оформления, установка декоративной чаши фонтана. Работы будут проведены на площади 28 тыс. кв. м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что парк планируется благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году.

Антон Голицын