Мединский назвал ошибку Запада в конфликте на Украине

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил газете The Wall Street Journal, что Запад воспринимает украинский конфликт как нечто похожее на войну между Англией и Францией. По его мнению, в этом заключается ошибка, так как на самом деле происходящее больше похоже на ссору старшего и младшего братьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия,— сказал Владимир Мединский.— Поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее».

Как добавил помощник президента, России и Украине суждено стать близкими союзниками. Также он подчеркнул, что Москва желает мира, но вынуждена отвечать на угрозы. Помимо этого господин Мединский напомнил, что «с Россией невозможно вести длительную войну», и в качестве примера привел Северную войну со Швецией, которая продолжалась 21 год.