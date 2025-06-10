Из-за пожара в здании на Краснопутиловской эвакуировали 30 человек

Тридцать человек были эвакуированы из-за пожара в административно-производственном здании на Краснопутиловской, 48. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 16:37. На место выезжали три машины МЧС и 12 спасателей. Согласно данным онлайн-карт, по указанному адресу расположены предприятие «Изоляционные технологии», а также склад, автомастерская и еще несколько промышленных объектов.

В 16:58 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двоих человек в СНТ «Дони» в Пушкине.

Дарья Астанина