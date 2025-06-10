Турагрегаторы призвали ограничить возвращение иностранных турсервисов в Россию

Возвращение международных платформ бронирования, таких как Booking.com и Airbnb, на российский рынок может остановить развитие отечественных аналогов. Об этом заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на парламентских слушаниях в Госдуме.

«У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Брагина, глобальные игроки в случае возвращения в РФ смогут быстро восстановить свою 75–80-процентную долю рынка. Он предложил законодательно ограничить их возвращение, отметив, что дочерние структуры иностранных компаний формально продолжают работать в России.

«Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти»,— подчеркнул глава АТАГ. Ранее Booking.com и Airbnb доминировали на российском рынке, контролируя до 80% онлайн-бронирований.

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса, 67% иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России. В числе главных причин для продолжения работы — большой объем российского рынка, его высокий потенциал и положительное развитие.

О том, какие условия ставят власти для возвращения западных компаний,— в материале «Ъ» «От всей — души!».