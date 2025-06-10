Отец Маска рассказал о попытках сына купить ракету в России
Американский предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался приобрести ракету в России, но производители ему в этом отказали. После бизнесмен задумался о создании своей компании по производству ракет, рассказал его отец Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» в Москве.
Эррол Маск
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Он (Илон Маск.— "Ъ") был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит»,— сказал господин Маск (цитата по «РИА Новости»).
После Илон Маск с несколькими неназванными партнерами начал строительство ракеты в Калифорнии. Так началось создание компании SpaceX, рассказал Эррол Маск.
SpaceX была основана в 2002 году с целью колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, Starship и космические корабли Dragon и Dragon 2. В 2024 году капитализация компании составляла около $200 млн. Все запуски ракеты Starship, созданной для полетов на Луну и Марс, пока проходили неудачно. Девятый полет состоялся в мае.