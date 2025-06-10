СК возбудил уголовное дело после гибели двоих человек в СНТ «Дони» в Пушкине

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после пожара со смертельным исходом в садоводстве в Пушкинском районе города.

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Как сообщили в ГСУ СКР, по данным следствия, накануне, 9 июня, в жилом доме на территории СНТ «Дони» в городе Пушкине произошел пожар, в результате которого погибли проживавшие в нем пожилые супруги.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся следственные действия, все обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые судебные экспертизы, отметили в СК.

«Ъ-СПб» писал, что смертельный пожар в СНТ «Дони» в Пушкине произошел в 15:40 понедельника. Его тушили более часа. Трехэтажный жилой дом размером 7х9 м сгорел полностью.

Андрей Цедрик