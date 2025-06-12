Проверьте себя на культурность

Культурным обычно признают человека, у которого наличествует определенный багаж знаний в различных областях науки и искусства. Не лишним бывают также элементарная логика и здравый смысл. Предлагаем вам протестировать себя на присутствие всего вышеперечисленного и получить честный ответ либо развеять возникшие сомнения.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Редакция “Ъ” продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Предлагаем вам тест, который Максим первоначально разработал для школы «Хороший текст», куда без должного уровня знаний вряд ли возьмут.