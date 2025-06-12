Проверьте себя на культурность
Или убедитесь в ее отсутствии
Культурным обычно признают человека, у которого наличествует определенный багаж знаний в различных областях науки и искусства. Не лишним бывают также элементарная логика и здравый смысл. Предлагаем вам протестировать себя на присутствие всего вышеперечисленного и получить честный ответ либо развеять возникшие сомнения.
Редакция “Ъ” продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Предлагаем вам тест, который Максим первоначально разработал для школы «Хороший текст», куда без должного уровня знаний вряд ли возьмут.