В Сириусе трудовые мигранты пожаловались в полицию на невыплату зарплаты

Полиция Сириуса зарегистрировала коллективное заявление от 65 строителей, которые с апреля не получают зарплату. Общий долг составляет более 7,8 млн руб., заявление имеется в распоряжении «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строители были наняты субподрядной организацией для выполнения работ по реконструкции 11-го корпуса «Сочи Парк Отеля». Работники трудились на объекте с января 2025 года. Как указано в заявлении, до апреля этого года заработная плата выплачивалась регулярно наличными средствами или переводами от генерального директора компании и его заместителя.

Среди пострадавших — граждане России, Таджикистана и Туркменистана, которые работали плиточниками, кровельщиками, малярами, разнорабочими.

«Руководство компании объясняло задержки тем, что заказчик якобы не оплатил услуги по договору. В настоящее время субподрядчик прекратил общение с сотрудниками. Без денег на жилье и питание работники вынуждены ночевать на улице или в реконструируемом здании отеля»,— рассказал «Ъ-Сочи» юрист коллектива Вадим Шамин.

Пострадавшие также обратились с заявлением в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. В качестве доказательств трудовой деятельности заявители предоставили табели учета рабочего времени, фото- и видеоматериалы, а также сводные таблицы учета отработанных смен.

«Договор подряда ООО "Сочи Парк Отель" заключило с компанией ООО "Строй Инвест". Обязательства перед подрядчиком выполнены. В данном случае можно говорить о недобросовестности субподрядчика»,— прокомментировали в пресс-службе ООО «Сочи Парк Отель».

Тат Гаспарян