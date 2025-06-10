Владимир Путин открыл хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе

Президент России Владимир Путин открыл по ВКС десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, сообщается на сайте Кремля.

«Лечение, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения. За последние годы здесь многое сделано, включая обновление и расширение профильной инфраструктуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых методик диагностики и лечения, совершенствование экстренной, неотложной помощи»,— процитировала президента его пресс-служба.

Строительством хирургического корпуса при Республиканском кардиологическом центре занималось ООО «Строительно-монтажная компания -10». Стоимость контракта составила около 900 млн руб.

Венера Хисамова