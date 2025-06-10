Коммунисты выдвинут на выборы губернатора Прикамья Ксению Айтакову

На предстоящих выборах губернатора Пермского края КПРФ выдвинет Ксению Айтакову, депутата заксобрания и первого секретаря крайкома. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Со слов товарища Афонина, значительная часть выдвиженцев на губернаторских выборах в этом году будут руководители местных отделений партии. Госпожа Айтакова уже принимала участие в выборах губернатора – в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как уточняет Ura.Ru, конференция КПРФ, на которой состоится выдвижение кандитата, состоится 21 июня. На эти же даты намечены конференция ЛДПР. Конференция «Единой России» состоится 16 июня. Ранее праймериз у партии власти выиграл действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как ожидается, выборы губернатора Пермского края состоятся в три дня – с 14 сентября. Завтра заксобрание края на пленарном заседании должно назначить дату выборов.