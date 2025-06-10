Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как селебрити-провенанс отражается на финальной стоимости лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Атрибуция к знаменитому историческому персонажу может как заставить аукционные ставки взлететь до небес, так и сломать судьбу лота. Этому посвящена статья «Как селебрити-провенанс влияет на рынок роскоши» на сайте Sotheby’s. О части лотов мы уже говорили, продолжим их изучение. «Происхождение (provenance) — это тот самый неизвестный фактор, который может привести к потрясающему и трудно прогнозируемому росту цены на аукционе»,— утверждают эксперты компании.

Возможно, самым поразительным примером последнего стал свитер, который носила (и судя по состоянию, не раз) Диана, принцесса Уэльская; красный, с одной черной овцой среди стада белых. Пуловер она впервые надела на матч по поло, когда только обручилась с принцем Чарльзом. Когда ее брак разрушился несколько лет спустя, она снова появилась на публике в этом свитере, придав ему тем самым символическое значение. По словам специалиста аукционного дома Фрэнка Эверетта, это было началом того, как Диана стала использовать моду и прессу, чтобы рассказывать свою историю через образы. Оценили лот, казалось бы, в немаленькую сумму — $50-70 тыс., а ушел он за $1,1 млн. И вот тут уже из стоимости не вычтешь караты или вес золота. Заплатил коллекционер только за происхождение.

Но есть и обратная сторона медали: когда интерес к историческому персонажу угасает, это влияет и на продажу лотов, с ним связанных. В 2013 году брошь Онассис была выставлена на продажу в Sotheby’s. Эверетт ожидал, что украшение бывшей первой леди США купят за значительную сумму, учитывая его происхождение и успех продажи коллекции Жаклин Кеннеди в 1996-м. Однако оно было продано в пределах эстимейта. А вот Фредди Меркьюри к 2023 году не забыли. 60 лотов продали на общую сумму в $15,4 млн.

Анна Минакова