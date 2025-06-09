«Браслет Cartier 1930-х годов принадлежал Марлен Дитрих»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как возрастает аукционная стоимость предметов роскоши в зависимости от степени знаменитости предыдущих владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dan Loh / AP Фото: Dan Loh / AP

«Как селебрити-провенанс влияет на рынок роскоши» — статья с таким названием вышла на сайте Sotheby’s. И правда, как? Ответ аукционный дом дает уже на заглавной картинке: на ней Жаклин Кеннеди в тройной нитке искусственного жемчуга с ребенком на руках. Нитку в 1996-м при эстимейте в $500-700 продали за $211,5 тыс. Еще один пример: десять лет назад на аукцион Sotheby’s выставили широкий браслет-цепочку Cartier 1930-х годов со звеньями из золота трех цветов и замком из лазурита, ранее он принадлежал Марлен Дитрих, а та получила его в подарок от своего бывшего возлюбленного и давнего друга Эриха Марии Ремарка.

История подарка тоже удивительная. Накануне Второй мировой войны Дитрих помогла Ремарку (автору «На Западном фронте без перемен», чьи книги были запрещены в нацистской Германии) бежать из Европы в Соединенные Штаты. В качестве знака признательности Ремарк подарил Дитрих браслет, который она часто надевала до конца своей жизни. Купил браслет анонимный коллекционер для своей супруги, делая ставки по телефону. Выигравшая ставка была $179 тыс. при эстимейте в $20-30 тыс.

Анна Минакова