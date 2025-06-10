Роман Абрамович заявил, что больше не будет владеть футбольными клубами

Российский миллиардер Роман Абрамович заявил в интервью Нику Пьюрелу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи ''Челси''», что больше не планирует покупать футбольные клубы. В мае 2022 года он продал «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов, так как попал под санкции ЕС и Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возможно, я мог бы что-то сделать для академий и развития молодежи, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы существовала инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной деятельности в команде, то с этим я покончил», — приводит отрывок из книги английская газета Daily Mail. На обвинения в свой адрес со стороны британских властей Абрамович вспомнил русскую пословицу «Собаки лают, караван идет».

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. За 19 лет команда завоевала 21 трофей, в том числе пять раз становилась чемпионом Англии, а также стала двукратным победителем Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Когда Абрамович объявил о продаже клуба, он выступил с инициативой создать благотворительный фонд, который будет работать «на благо всех жертв» вооруженного конфликта на Украине. Британские власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы по созданию фонда. Однако им не удалось добиться окончательного соглашения о передаче всей суммы.

В июне 2025 года Bloomberg сообщил, что правительство Великобритании намерено подать в суд на Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи «Челси». Власти хотят направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.

Таисия Орлова