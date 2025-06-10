Ярославный вечерок

Отечественный футбольный сезон завершился матчем, в котором сборная России разгромила в Минске — 4:1 — белорусов благодаря прежде всего волшебному выступлению форварда Ярослава Гладышева. Гладышев, который дебютировал в национальной команде только в ее предыдущем матче, забил все четыре ее минских гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард Ярослав Гладышев завершил сезон, превративший его в отечественную футбольную звезду, четырьмя голами в ворота белорусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Форвард Ярослав Гладышев завершил сезон, превративший его в отечественную футбольную звезду, четырьмя голами в ворота белорусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минский матч подчеркнул неординарность трансформации, которая произошла с молодым (22 ему исполнилось в мае) футболистом Ярославом Гладышевым. Таких стремительных трансформаций отечественный футбол видел мало.

В московском «Динамо» Гладышев играет с начала десятилетия, но до нынешнего сезона воспринимался в нем как фигура скорее второго плана, находящаяся в густой тени центрфорварда Константина Тюкавина. А в марте, сразу после окончания зимнего перерыва в чемпионате страны, Тюкавин порвал крестообразные связки колена, и Гладышев из нападающего подыгрывающего вдруг превратился в ключевую фигуру в динамовском нападении. И выяснилось, что в этом статусе ему очень комфортно. Заключительную часть первенства он провел так эффективно, что никого уже не мог удивить его вызов в сборную на июньский сбор, хотя недавно казалось, что дефицита игроков с такими, как у Гладышева,— прежде всего вингерскими — навыками, в ней как раз нет. А большинство конкурентов поопытнее. Но проигнорировать его весенние голы, его весенний тонус наставник российской команды Валерий Карпин, который скоро будет тренировать и клуб Ярослава Гладышева, конечно, не мог.

Дебют в ней форварда состоялся за четыре дня до матча в Минске. Но в московской встрече с нигерийцами Карпин выпустил Гладышева лишь во втором тайме. Времени проявить себя у него было минимум. А тут он появился в основе, которая, пусть и выглядела вариантом куда более далеким от оптимального, нежели лужниковский, никакого страха перед белорусами, в отличие от россиян от международных турниров не отстраненными, не испытывала. Бесстрашие, желание контролировать мяч и территорию, правда, вылилось в пару довольно неплохих белорусских контратак, но до реальной угрозы воротам Андрея Лунева в них дело не дошло.

А в середине первого тайма сама сборная России, воспользовавшись заминкой соперников, раскрутила свой резкий выпад. Причем раскручивал его как раз Ярослав Гладышев, который за несколько секунд переместился из центра поля в штрафную, чтобы принять передачу. Дальше он проявил потрясающее хладнокровие, оттирая корпусом плечистого белорусского защитника и подсекая мяч над голкипером Федором Лапоуховым.

Второй гол ему забить было гораздо проще. Гладышеву здорово помог Иван Сергеев, чей удар с двух с половиной десятков метров, кажется, слегка застал врасплох Лапоухова. Вратарь его отбил, но так, что отскок удобно лег на ногу караулившему шанс Гладышеву.

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Потом белорусы, задетые таким развитием событий, пошли вперед, забили из офсайда и на своей шкуре испытали, что такое жесткий российский прессинг. Перехват вылился в рывок Сергея Пиняева на левом фланге и его прострел. Теперь Гладышев не стал мяч останавливать, а мягко переправил его в сетку одним касанием, позволив наконец себе такие эмоции, какие свойственны футболистам, совершившим что-то по-настоящему достойное. Два первых гола он отметил поразительно сдержанно. А между прочим, Гладышев действительно стал рекордсменом сборной. Так быстро — за полчаса с небольшим, если отсчитывать со старта матча,— три мяча за нее никто еще не забивал.

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Но хет-триком-то он не ограничился. После перерыва сборная России снова зажала белорусов в тиски своего прессинга. Данил Пруцев и Юрий Горшков затерзали оппонентов на бровке, а Иван Сергеев, которому достался мяч, спокойно прокинул его в район одиннадцатиметровой отметки штрафной, куда, разумеется, прилетел его удачливый партнер. Хет-трик превратился в покер, а просто отличный вечер Ярослава Гладышева — в вечер шикарный, такой, какой, видимо, никто из российских футболистов в прошедшем сезоне не переживал.

И вряд ли его сильно подпортил тот факт, что белорусы, год назад проигравшие россиянам в прошлом товарищеском матче — 0:4, решили во что бы то ни стало выступить получше и добавили. В итоге им удалось счет, установленный усевшимся отдыхать на скамейку за десять с небольшим минут до финального свистка Гладышевым, довольно эффектно — атакой, в которой присутствовал даже эстетский пас пяткой,— размочить. Но крупным он в любом случае остался.

Алексей Доспехов