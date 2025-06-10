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Главе СКР доложат о расследовании гибели детей в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании обстоятельств гибели троих детей при пожаре в Балтачевском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

9 июня в селе Старобалтачево загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом. После локализации пожара спасатели нашли тела трех детей: 15-ти, девяти и трех лет.

Матери и 11-летнего сына в момент пожара не было дома, а отец семейства находится на СВО, сообщали пресс-службы Главного управления МЧС по республике и регионального управления СКР.

Балтачевский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Майя Иванова

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