Три ребенка погибли при пожаре в Башкирии

Трое детей трех, девяти и 16 лет погибли при пожаре в селе Старобалтачево, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Пожар произошел в частном бревенчатом доме. Тела детей нашли во время тушения огня.

Мать и 11-летний сын в момент пожара отсутствовали дома, отметили в пресс-службе СКР по Башкирии. Глава семейства, добавили в МЧС, находится на СВО.

На месте происшествия работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Балтачевского района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Балтачевским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Наталья Балыкова