Проекты строительства завода и медклиники в Башкирии стали приоритетными

Правительство Башкирии включило в перечень приоритетных проекты строительства маслоэкстракционного завода в Ишимбайском районе и медицинской клиники в городе Октябрьский, сообщила пресс-служба Корпорации развития региона.

Инициатором первого проекта выступает компания «УМЭК "ХОМАЙ"». Инвестор планирует создать современное высокотехнологичное предприятие для переработки масличных культур, вложив в проект около 7 млрд руб.

Работающее в Октябрьском ООО «Медцентр-С» построит клинику площадью более 300 кв. м. Объем инвестиций компания оценивает в 57 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УМЭК "ХОМАЙ"» зарегистрировано в Ишимбае в мае этого года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Алиму Чочаеву.

ООО «Медцентр-С» зарегистрировано в Октябрьском в мае 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Олег Соколов. Выручка за 2024 год составила 5,6 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Наталья Балыкова