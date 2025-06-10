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Четыре уфимки обвиняются в организации азартных игр

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело четырех жительниц города, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-службы прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подпольные казино работали в двух арендованных квартирах по улице Цюрупы и проспекту Октября. Одна из обвиняемых установила в них 13 игровых автоматов и устроила на работу операторами-кассирами трех фигуранток уголовного дела.

Обвиняемые признали вину.

Майя Иванова

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