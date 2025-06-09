Умер один из создателей компьютера Apple Macintosh Билл Аткинсон

Американский инженер, один из создателей компьютера Apple Macintosh Билл Аткинсон умер 5 июня в возрасте 74 лет от рака поджелудочной железы. Об этом сообщили его родные в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Аткинсон (фото 1987 года)

Фото: Michel BARET / Gamma-Rapho / Getty Images Билл Аткинсон (фото 1987 года)

Фото: Michel BARET / Gamma-Rapho / Getty Images

«Мы глубоко опечалены кончиной Билла Аткинсона. Он был настоящим провидцем, чье творчество, искренность и новаторская работа над Mac будут вдохновлять нас вечно. Мы думаем о его близких»,— написал гендиректор Apple Тим Кук в соцсети X.

Билл Аткинсон стал 51-м работником Apple в 1978 году, когда получал степень бакалавра по нейробиологии в Вашингтонском университете. Инженер получил должность главного дизайнера и разработчика графического пользовательского интерфейса (ГПИ) компьютера Apple Lisa.

Позже Билл Аткинсон вошел в команду первых 30 разработчиков машины Apple Macintosh и создал графический редактор MacPaint, а также другие приложения для Mac. Он автор таких функций, как «двойной щелчок», позволяющий открыть файл двойным нажатием на кнопку мыши, «лассо-выделение» — инструмент автоматического выделения участков на изображении, «бегущие муравьи» — анимационный эффект для обозначения границ выделения в графическом редакторе.

Екатерина Отрашкевич