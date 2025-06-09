Чем известен новый глава Почта-банка Михаил Алексеев

Экс-глава Юникредит-банка и банка «Открытие» Михаил Алексеев назначен новым президентом—председателем правления Почта-банка. Подробности биографии банкира — в справке “Ъ”.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Алексеев Михаил Юрьевич родился 4 января 1964 года в Москве. В 1986 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». В 1992-м в Институте США и Канады РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, тема — «Фондовый рынок и его регулирование в условиях рыночной экономики».

В 1989–1991 годах работал в Министерстве финансов СССР, дослужился до должности замначальника сводного отдела финансов. Участвовал в создании рынка государственных краткосрочных обязательств и в подготовке проекта закона о рынке ценных бумаг.

В 1992 году стал членом правления Межэкономбанка, в 1995-м — зампредом правления ОНЭКСИМ-банка. В 2000 году вошел в правление Росбанка, который объединился с ОНЭКСИМ-банком, принадлежавшим основному владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину и его бывшему бизнес-партнеру Михаилу Прохорову. В 2006-м стал президентом—председателем правления Роспромбанка.

В 2008 году возглавил Юникредит-банк. Спустя 12 лет стал зампредом ЦБ РФ. Курировал департамент наличного денежного обращения и возглавлял Фонд консолидации банковского сектора. В 2023–2024 годах возглавлял банк «Открытие».

Избирался членом советов директоров и набсоветов различных предприятий и организаций, в частности «Аэрофлота», «Ростелекома», Мосбиржи, Объединенной зерновой компании.

С детства увлекается фотографией. Член Московского союза художников. Автор нескольких монографий и фотоальбомов. Участник и организатор фотовыставок в России и за рубежом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019), командор ордена Звезды Италии (2020).