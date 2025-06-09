Два человека погибли при пожаре в садоводстве «Дони» в Пушкинском районе

Смертельный пожар произошел днем 9 июня в Пушкинском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: город Пушкин, СНТ «Дони», 14-я линия, д. 31 поступила на пульт дежурного в 15:40, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Прибывшие на место спасатели, установили, что в трехэтажном жилом доме размером 7х9 м происходило горение по всей площади. На ликвидацию пожара потребовалось более часа — огонь полностью потушили в 16:55 силами 15 человек личного состава и трех единиц техники.

На месте пожара обнаружены двое погибших. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела после гибели двух человек в результате пожара в бывшем доходном доме Смирнова на набережной Обводного канала в Петербурге.

Андрей Цедрик