Футбольные долгожители

Главный индивидуальный футбольный приз — «Золотой мяч» — впервые был вручен в 1956 году и достался Стэнли Мэттьюзу, в тот момент 41-летнему. Считается, что Мэттьюз, один из самых ярких английских футболистов той эпохи, получил его во многом за прежние заслуги. Но на самом деле перед тем, как стать обладателем приза, он показывал шикарную игру на правом фланге атаки «Блэкпула», второго призера чемпионата Англии. В футболке сборной страны Мэттьюз выходил на поле и в 42, а ушел из спорта лишь в 50.

Множество раз признанный величайшим среди вратарей в истории Лев Яшин завершил карьеру в 1970 году, незадолго до 41-летия. Но в 40 он оставался основным вратарем московского «Динамо», выдавал длиннющие «сухие» серии, взял Кубок СССР и съездил со сборной в Мексику на свой четвертый чемпионат мира. Правда, в статусе третьего голкипера без реальных шансов выйти на поле.

В отличие от Льва Яшина, выдающемуся итальянскому вратарю Дино Дзоффу удалось в 40 не просто съездить на чемпионат мира, а внести на нем колоссальный вклад в победу своей сборной. Пиком карьеры Дзоффа оказалось мировое первенство в Испании в 1982 году. Хотя и после него, в 41, он успел выиграть Кубок Италии с «Ювентусом».

Камерунец Роже Милла претендует на то, чтобы считаться футбольной звездой с самой удивительной судьбой. До 38 лет об этом форварде мало кто знал. Узнали благодаря решению советского тренера Валерия Непомнящего, работавшего со сборной Камеруна, включить ветерана в ее заявку на чемпионат мира 1990 года. В Италии и камерунцы, и Милла произвели фурор. Невысоко котировавшаяся сборная дошла до четвертьфинала, чуть не выбив на этой стадии англичан, а неизвестный нападающий забил четыре гола. На следующем первенстве, в 1994 году, камерунская команда выглядела бледно. Но Милла был в ее составе и отличился в матче с россиянами. Так в 42 года он стал самым пожилым автором гола на чемпионатах мира.

Знаменитому шведскому форварду Златану Ибрахимовичу, после того как тому исполнилось 30, неоднократно прочили скорую пенсию после тяжелых травм. Но он, восстанавливаясь, оставался в футболе, а в 40 внезапно обрел в «Милане» бог знает какое по счету дыхание. Во многом благодаря его голам, в том числе забитым в фирменных акробатических прыжках, и передачам клуб в 2022 году спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии. В 41 Ибрахимович с футболом все-таки попрощался, но до этого еще немножко пошумел в роли наконечника миланского нападения.

Джанлуиджи Буффон, голкипер, наиболее достойный титула преемника Яшина и Дзоффа, продержался в футболе еще дольше — до 45. Правда, последние сезоны он провел в родной «Парме», во втором по рангу итальянском дивизионе. Но до этого, уже после 40-летия, Буффон шикарно играл за «Ювентус», выиграв с ним чемпионат и Кубок страны.