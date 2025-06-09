ПО «Маяк» достраивает шестую печь для остекловывания радиоактивных отходов

Производственное объединение «Маяк» в Озерске проводит испытания новой печи для остекловывания радиоактивных отходов. Это шестая такая установка на предприятии. Строительство предыдущего комплекса шло в течение пяти лет, в этот раз все работы выполнены за три года, сообщает пресс-служба областного минпрома.

Обвязку технологического трубопровода выполнили специалисты монтажного и строительного участка ремонтно-строительного управления комбината. Следующий этап — гидравлические испытания. После этого начнутся пусконаладочные работы, включая разогрев печи и установку необходимого оборудования.

Александр Акинцев, сотрудник ПО «Маяк», сообщил, что до конца года планируется сдать печь в эксплуатацию. Ее строят в действующем цехе, что позволило сэкономить время и средства. Процессы лицензирования и подготовки к ресурсным испытаниям уже запущены, в августе-сентябре планируется начать испытания на модельном растворе. Ориентировочный запуск печи — конец 2025 года.