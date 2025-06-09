На второй этап расчистки тамбовской Цны могут направить 183 млн рублей

Стоимость второго этапа расчистки реки Цна в Тамбовской области составляет 183 млн руб. Его планируют реализовать в 2025–2026 годах. Об этом сообщил врио министра экологии и природных ресурсов облправительства Дмитрий Сомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Тамбовской области Фото: сайт правительства Тамбовской области

Протяженность участка — 5 км. Проект могут рекомендовать к реализации после защиты бюджетных проектировок Росводресурсов.

В этом году планируется очистить более 3 км акватории Цны, добавили в облправительстве. Работы продолжается по федеральному проекту «Вода России» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Они затронут семь участков, включая мосты в парке «Дружба» и в «Парке культуры и отдыха», пролив «Узкий» и мост-плотину в Пригородном лесу. Для этого задействуют три земснаряда, три экскаватора, пять самосвалов и 15 рабочих.

Первый этап работ начался в 2023 году и завершится в ноябре 2025-го. Его стоимость превышает 350 млн руб., а общая протяженность расчистки составляет 8,5 тыс. м. До 10 июня работы приостановлены из-за нереста, который завершается во вторник.

Егор Якимов