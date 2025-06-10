Ольхонскую полевку вернут Байкалу

В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полевки — милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете. Этот очаровательный миниатюрный «мышонок» (не более 10 см и едва ли крупнее 50 г) живет только здесь — среди каменистых ландшафтов острова Ольхон, Тажеранских степей и малых островов озера Байкал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольлхонская полевка

Фото: Фонд «Озеро Байкал» Ольлхонская полевка

Фото: Фонд «Озеро Байкал»

Полевка скрытна и осторожна, а антропогенная нагрузка на ее популяцию год от года все сильнее. Поэтому, бьют тревогу ученые, вид может исчезнуть, если не принять меры прямо сейчас.

Точная численность ольхонской полевки не определена. Ученые могут только подтвердить факт проживания полевки в колонии и регулярно визуально отмечать снижение количества следов пребывания зверьков в обычных местообитаниях. Это связано со сложностью и низкой эффективностью существующих гуманных методов учета ольхонской полевки, ведь главной задачей экологов является не только учет, но и аккуратность наблюдений, бережность к «быту» и образу жизни полевки.

Почему этот вид исчезает?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольхонская полевка

Фото: Фонд «Озеро Байкал» Ольхонская полевка

Фото: Фонд «Озеро Байкал»

Причин тому несколько, вот основные. Период низкого уровня осадков на Байкале, и без того скудная степная растительность высыхает раньше, чем полевка успевает заготавливать необходимое количество запасов на зиму. Ситуация осложняется вытаптыванием остатков растительности многочисленными посетителями мест обитания зверьков — они высыхают, исчезают под ногами тысяч посетителей озера Байкал. Хрупкий дом полевки — зверек живет в узких нишах между камнями, где хранит запасы корма на зиму. Еще одной из основных угроз являются туристы, строящие каменные пирамидки на удачу, ради красивых фотографий или для развлечения и тем самым разрушающие жилища полевок. Изолированность островов Ольхон и Огой делает колонии полевок крайне уязвимыми.

«Ольхонская полевка — уникальный вид, существующий только здесь, в реликтовых степях Байкала. Ее судьба напрямую зависит от тех решений, которые мы принимаем сейчас. Без активного вмешательства исчезновение вида станет лишь вопросом времени», — подчеркивает Светлана Бабина, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и руководитель проекта.

Как спасти полевку?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мышь с учеными в лаборатории

Фото: Фонд «Озеро Байкал» Мышь с учеными в лаборатории

Фото: Фонд «Озеро Байкал»

Для этого ученые и экологи разработали проект «Миссия выполнима», рассчитанный на пять лет. Ключевая задача проекта — реинтродукция. Это намеренное перемещение и выпуск полевок в пределах их естественного ареала, где они исчезли, в целях их восстановления.

На первом этапе проекта , который стартовал 1 июня, ученые отправятся в экспедицию на остров Ольхон. Им предстоит аккуратно и бережно отловить до десяти особей полевки и привести зверьков в лабораторию. Там в комфортных, спокойных и, главное, безопасных условиях ожидается создать две генетически устойчивые колонии полевок. Переживать за полевок не стоит: эти грызуны, хотя и боятся человека в дикой природе, хорошо размножаются в неволе и формируют не менее крепкие связи, чем в естественной среде. Более того, научные исследования Института систематики и экологии животных СО РАН, поддержанные фондом «Озеро Байкал» еще в 2019 году показывают, что полевки после размножения в лабораторном санатории прекрасно адаптируются к жизни в природной среде.

, который стартовал 1 июня, ученые отправятся в экспедицию на остров Ольхон. Им предстоит аккуратно и бережно отловить до десяти особей полевки и привести зверьков в лабораторию. Там в комфортных, спокойных и, главное, безопасных условиях ожидается создать две генетически устойчивые колонии полевок. Переживать за полевок не стоит: эти грызуны, хотя и боятся человека в дикой природе, хорошо размножаются в неволе и формируют не менее крепкие связи, чем в естественной среде. Более того, научные исследования Института систематики и экологии животных СО РАН, поддержанные фондом «Озеро Байкал» еще в 2019 году показывают, что полевки после размножения в лабораторном санатории прекрасно адаптируются к жизни в природной среде. Вторым этапом проекта после отлова особей и помещения их в романтический стационар станет поиск безопасных зон. Ученым предстоит оценить шесть ключевых мест обитания ольхонской полевки и определить два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных.

после отлова особей и помещения их в романтический стационар станет поиск безопасных зон. Ученым предстоит оценить шесть ключевых мест обитания ольхонской полевки и определить два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных. Третьим этапом станет создание экомаршрута «Юг острова Ольхон». Авторы проекта не только создадут специальную пешую тропу для туристов, но и установят фотозоны, парковки, дополнительные экотропы и пункт охраны с обязательным шлагбаумом. Все это части большой организационной работы, которая поможет туристам с навигацией и передвижением по древним землям Байкала и поможет сохранить в целости и сохранности колонии ольхонских полевок.

«Цель проекта — предотвратить исчезновение уникального вида и обеспечить устойчивое сосуществование полевок и туристов на острове Ольхон, — подчеркивает Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда “Озеро Байкал”. — Кроме того, наш проект — еще один пример того, как наука и общество могут работать вместе: мы не только спасаем полевку, мы сохраняем целую экосистему. Участие каждого туриста, который пройдет по новому маршруту, станет вкладом в будущее Байкала».

«Миссия выполнима» — совместный проект Прибайкальского нацпарка и фонда «Озеро Байкал» при поддержке компаний Siberian Wellness и RULink. Особое внимание проекта будет уделено также и защите байкальской инфраструктуры.

Не менее важной частью кампании по спасению полевки станет просвещение. Так, проект предполагает обучение 200 гидов, работающих на Байкале, по специально разработанной программе семинаров о важности сохранения вида ольхонской полевки. Кроме того, не менее 100 туристов пройдут анкетирование об экологической ответственности. Результаты анкетирования в дальнейшем станут основой для анализа экологов и разработки новых программ просвещения гостей Байкала.

«Мониторинг адаптации реинтродуцированных полевок завершится к декабрю 2030 года, а к 2031 году будут сформированы устойчивые популяции вида, — говорит Анастасия Цветкова. — Таким образом мы сделаем еще один шаг на пути к сохранению биоразнообразия Байкала, то есть к главной миссии фонда “Озеро Байкал”. И эта миссия, вне всякого сомнения, выполнима, пока мы все объединены общей целью».

Подготовлено при поддержке фонда «Озеро Байкал»