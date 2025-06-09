Скотт Уилсон и Нэйтан Тодд уходят из уфимского «Салавата Юлаева»

Канадские нападающие Скотт Уилсон и Нэйтан Тодд уходят из хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Права на Скотта Уилсона «Салават Юлаев» выкупил в конце 2024 года у магнитогорского «Металлурга». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025 он сыграл за «юлаевцев» 30 матчей, в которых заработал 23 (9+14) очка. В плей-офф у него 19 игр и 16 (7+9) очков (занял третье место в списке бомбардиров Кубка Гагарина). Контракт с 33-летним форвардом истек по итогам сезона.

Нэйтан Тодд пополнил состав уфимской команды в июне прошлого года (до этого играл в Американской хоккейной лиге). Контракт с ним был рассчитан ровно на год. За «юлаевцев» канадец провел все 68 матчей в регулярном сезоне КХЛ, в которых забил 14 шайб и отдал 38 голевых передач. В плей-офф из-за травмы 29-летний Нэйтан Тодд сыграл всего четыре игры, заработал пять очков (2+3).

В какие клубы перейдут игроки — неизвестно. Ранее «Салават Юлаев» покинул защитник Михаил Науменков.

Идэль Гумеров