Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года. Это первый такой документ в современной истории страны, сообщил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Решение о создании стратегии было принято в июле 2024 года. Министерство обороны подготовило проект, который доработала Морская коллегия с учетом предложений различных ведомств. Итоговая редакция была передана президенту, и 30 мая он утвердил ее, пояснил господин Патрушев.

Он отметил, что принятие документа подчеркивает приоритетность развития мощного и современного флота для России. Позиции страны как одной из величайших морских держав мира, по его словам, постепенно восстанавливаются.