Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов

Глава Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска

Красноярское издание Ngs24.ru настоящий момент проводятся обыски в администрации города. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной задержания стало подозрение в получении взятки (ст. 290 УК).

На должности мэра 57-летний Владислав Логинов находится с 16 сентября 2022 года. В 2016 году возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района. С 2015 по 2016 год работал заместителем руководителя департамента муниципального заказа администрации Красноярска.