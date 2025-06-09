Коалиция «Флотилия свободы»: солдаты Израиля высадились на борт Madleen

Коалиция «Флотилия свободы» сообщила в Telegram-канале, что солдаты Израиля высадились на судно активистов, направлявшееся в Газу, и что связь с судном потеряна.

«Связь с Madleen потеряна. Израильская армия высадилась на судно»,— говорится в сообщении.

На опубликованном группой снимке пассажиры судна в спасательных жилетах с поднятыми вверх руками. На снимке не видно ни одного солдата.

Ранее агентство Reuters сообщило, что судно Madleen окружили беспилотники и распылили неизвестное вещество белого цвета.

Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы». Оно отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находятся граждане Франции и Швеции, среди которых, по некоторым данным, есть один дипломат.