Reuters: на судно Madleen с Гретой Тунберг на борту напали беспилотники

Судно Madleen с Гретой Тунберг на борту, направляющееся в Газу, подверглось нападению. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным агентства, судно окружили квадрокоптеры и распылили неизвестное вещество белого цвета. Ранее на борту судна сработала тревога.

МИД Израиля на своей странице в X сообщил, что израильские ВМС связались с «Мадлин» и попросили экипаж судна изменить курс. По словам ведомства, находящиеся на судне хотят «привлечь внимание» медиа, а не оказать гуманитарную помощь жителям Газы.

«Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы»,— заявил ранее Министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы». Оно отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находятся граждане Франции и Швеции, среди которых, по некоторым данным, есть один дипломат.