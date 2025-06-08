В американском Теннесси упал самолет с людьми на борту

Самолет с людьми на борту потерпел крушение в округе Коффи штата Теннесси в США. Об этом сообщает телеканал CNN. По данным дорожной полиции, на борту находились 16-20 человек, некоторых из них госпитализировали в ближайшие больницы.

Падение самолета De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter произошло в районе города Таллахома (население: 21 тыс. человек). По предварительным данным правоохранительных органов, самолет использовали для прыжков с парашютом, а не для выполнения регулярного рейса.

Как сообщили очевидцы, самолёт летел слишком низко над домами, прежде чем рухнуть рядом с взлетно-посадочной полосой местного аэропорта. На кадрах, опубликованных дорожной полицией, видно повреждение хвоста самолета, который отломился вместе с другими частями самолета.

По данным представителей города, которые приводит CNN, в результате аварии никто не погиб, но есть несколько человек, получивших незначительные травмы.