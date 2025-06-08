«Амкар» разгромил «Носту»

«Амкар Пермь» в матче девятого тура Второй лиги «Дивизиона Б» на своем поле крупно обыграл новотроицкую «Носту». Уже в первом тайме хозяева сумели создать солидный задел. Евгений Тюкалов, Ислам Жилов и Денис Чушъялов позволили пермской команде уйти на перерыв, лидируя с преимуществом в три мяча 5:0.

В следующем туре 8 июня подопечные Андрея Блажко в Казани встретятся с местным «Рубином-2», который имеет в турнирной таблице на три очка меньше чем пермский футбольный клуб и занимает второе место.