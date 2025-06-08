Мераб Двалишвили показал чемпионское удушение

Мераб Двалишвили укрепил репутацию одной из самых ярких звезд UFC — основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, защитив чемпионский титул в категории до 61 кг в матче-реванше против американца Шона О’Мэлли. Нынешняя победа получилась еще более эффектной, чем предыдущая. Двалишвили заставил О’Мэлли сдаться красивым удушающим приемом в третьем раунде, а до него имел слишком очевидное преимущество над претендентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп поздравил Мераба Двалишвили с победой над Шоном О’Мэлли и защитой звания чемпиона UFC

Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters Президент США Дональд Трамп поздравил Мераба Двалишвили с победой над Шоном О’Мэлли и защитой звания чемпиона UFC

Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

Турнир, который UFC провел 7 июня в Нью-Джерси, конечно, добавил яркости имиджу Мераба Двалишвили. На излете прошлого десятилетия он был молодым бойцом с неочевидным потенциалом и поражениями от не самых классных противников. Теперь превратился в спортсмена, наблюдая за действиями которого комментаторы кричат во весь голос: «Монстр! Настоящий монстр!»

Двалишвили не допускал осечек в UFC с 2018 года, а в сентябре 2024-го, успев разделаться с целым отрядом опасных оппонентов вроде Жозе Алду и Петра Яна, наконец завоевал чемпионский пояс. Тогда он котировался на равных с Шоном О’Мэлли, американцем с чрезвычайно нестандартной техникой и повадками, но поединок провел так убедительно, что вердикт судей, единогласно отдавших по итогам пяти раундов победу грузину, ни у кого не вызвал претензий.

В январе феноменальная «физика» и борцовские навыки Мераба Двалишвили оказались непреодолимым препятствием для россиянина Умара Нурмагомедова, хотя того считали жутко неудобным соперником для нового чемпиона. А после этого UFC устроил для Двалишвили реванш против занявшегося во время паузы здоровьем, перенесшего операцию на бедре и обещавшего «перезагрузиться» и сделать выводы из осенней неудачи Шона О’Мэлли. Однако перезагрузка ему нисколько не помогла.

Рассказывая об этом поединке, ESPN, разумеется, сделал акцент на статистике нанесенных в нем ударов. Понятно почему.

Стойка — это территория, на которой шикарный ударник О’Мэлли, работающий в ней со всех этажей, по идее должен был искать свой шанс. Но даже тут ему мало что светило. Запомнился разве что эпизод из второго раунда, когда американец неплохо попал левой навстречу. Однако и такое попадание Двалишвили не остановило — пер вперед, не обращая внимания на мелкие неприятности.

Его перевес по выброшенным ударам в итоге оказался колоссальным — 135 против 34 у претендента. Ну а про борьбу и говорить нечего. Шон О’Мэлли, зная о фишках Мераба Двалишвили, еще перед первым боем много трудился над защитой. Тренировал он ее и перед повторным матчем. Но эффект был так себе. В общей сложности у Двалишвили была дюжина попыток перевода в партер, пять удались. Не такой уж плохой процент, учитывая, что после тейкдаунов грузин мучил американца, как правило, по полной.

В партере все и закончилось, причем очень эффектно. В третьем раунде после очередного тейкдауна Шон О’Мэлли вертелся ужом, стараясь выбраться в такое положение, чтобы не смотрелось катастрофически сложным, чтобы можно было потерпеть. И вроде уже почти выбрался. Однако, как выяснилось, Мераб Двалишвили просто тщательно готовил свою ловушку, в конце концов захлопнувшуюся.

О’Мэлли с ужасом обнаружил, что лежит на спине, его шею стискивает мощный захват и не остается ничего иного, кроме как сдаться. Против таких удушающих приемов лом еще не изобрели.

А UFC теперь предстоит поломать голову над тем, сразу включать Мераба Двалишвили, занимавшего перед уикендом четвертое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, после его 13-й подряд победы в топ-тройку или все-таки чуть-чуть подождать. Например, до следующего боя грузинского чемпиона, которого посчитал нужным тепло поздравить посетивший шоу президент США Дональд Трамп. Уже известно, против кого он его проведет. Соперник — опытный соотечественник Шона О’Мэлли Кори Сэндхаген, имеющий статус официального претендента.

Алексей Доспехов