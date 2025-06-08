Буцкая: россияне просят Госдуму вернуть в паспорта штампы о браке

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что парламентариям от граждан поступают просьбы вернуть норму об обязательных отметках о браке и наличии детей в паспорте. С 2021 года эти штампы ставятся по желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Буцкая сказала ТАСС, что депутаты слышат упреки от граждан: раньше всю жизнь человека можно было увидеть, открыв документ.

«А теперь паспорт пустой, на безымянном пальце кольцо не носят...— сказала депутат.— Что за человек перед тобой стоит?»

Она высказала мнение, что возвращение прежних норм было бы логичной мерой, несмотря на то что вся личная информация сегодня переводится в электронный формат.

Согласно постановлению правительства от июля 2021 года, в обязательном порядке в паспорт совершеннолетнего гражданина РФ проставляются только записи о регистрации по месту жительства и об отношении к воинской обязанности.