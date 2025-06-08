Рябков: мораторий по РСМД скоро может завершиться из-за ракетных угроз

Действие российского моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к своему логическому завершению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, страны Запада не оценили сдержанность России в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Проявленная Россией сдержанность... не была оценена США и их союзниками,— заявил господин Рябков в интервью ТАСС.— И не встретила взаимности».

Дипломат сообщил, что Москва «открыто и прямо» заявляет о перспективе завершения моратория, так как «вынуждена реагировать» на существование «весьма чувствительных ракетных угроз».

В интервью «Ъ» в декабре господин Рябков заявлял, что «на сегодня сложилась глубоко тревожная ситуация» в сфере стратегической стабильности.