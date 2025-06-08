В Геленджике запретили использовать электросамокаты на набережной

Набережная Геленджика — территория, свободная от самокатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Каждый день, включая выходные и праздничные дни, сотрудники ДПС Геленджика выходят на набережную, чтобы донести до как можно большего количества людей: ездить на самокатах по территории, предназначенной только для пеших прогулок, недопустимо»,— пояснили в мэрии Геленджика.

Нарушителей ждет штраф по ч. 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях в размере 800 руб. С начала июня этого года было составлено несколько десятков протоколов.

Алена Воробьева