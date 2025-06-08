Собянин сообщил об уничтожении десятого БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотного аппарата, летевшего в сторону города. В ночь на воскресенье на подлете к столице силами ПВО было сбито девять БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал мэр в своем Telegram-канале. Данных о последствиях на земле пока не поступало.

Около 8 часов утра Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропортов Внуково и Домодедово, а также аэропорта Калуги. Воздушные гавани приостанавливали обслуживание рейсов из-за атаки БПЛА. Всего за ночь над территорией РФ было сбито более 60 беспилотников.