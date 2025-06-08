Аэропорты Внуково, Домодедово и Калуга возобновили свою работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на взлет и посадку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение о возобновлении работы поступило в 7:40 (мск). О вводе ограничений господин Кореняко сообщил в 6:51 (мск), причиной для этой меры послужила угроза безопасности пассажиров.

За прошедшую ночь на подлете к Москве было сбито девять беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.