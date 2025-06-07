Birkin пустят с молотка

Сумку Джейн Биркин выставляют на аукцион. Этот аксессуар модный дом Hermes сделал по спецзаказу актрисы. Позже сумка стала прототипом для самой дорогой и известной модели в мире. Торги организует дом Sotheby's, они начнутся в Париже 10 июля. Аксессуар из черной кожи появился в середине 1980-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Подробнее о сумке Birkin и ее первом экземпляре — в справке ЪФМ:

Сумка Birkin от французского модного дома Hermes — один из самых дорогих в мире аксессуаров. Их делают вручную и только во Франции. На одну сумку уходит около 18 часов, а в год Hermes выпускает лишь несколько экземпляров. Чтобы ее получить, покупатели занимают очередь и ждут от нескольких месяцев до пары лет. Первая сумка Birkin появилась в 1984 году: модель сделали по личному заказу актрисы Джейн Биркин. Это стало возможным после знакомства девушки с директором Hermes Жаном-Луи Дюма. По словам Джейн, они случайно встретились в самолете. Тогда актриса пожаловалась, что ей не подходит ни одна сумочка Hermes из-за небольших размеров. Там же они набросали эскиз будущей модели Birkin. Первый экземпляр из черной кожи достался самой Джейн. Актриса носила ее десять лет, пока в 1994-м не продала сумку на аукционе. Деньги ушли благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В 2000 году первая Birkin оказалась у частного коллекционера, известной как Кэтрин Би. При ней сумка выставлялась в музеях, в том числе в галерее Лафайет и Музее современного искусства Нью-Йорка. В 2015-м Джейн Биркин обвинила Hermes в жестоком обращении с крокодилами, из кожи которых делали некоторые модели. Актриса потребовала убрать из названия сумки ее имя до тех пор, пока компания не будет соответствовать международным нормам по отношению к животным. Позже Hermes уладил конфликт с Биркин и сохранил название сумки.

Аксессуар стал культовым во многом из-за самой Джейн Биркин и того, как актриса его использовала, говорит историк моды Анатоль Вовк. В то же время предыстория первой модели Birkin повлияла и на цену: «Сумка Birkin отличается вместительностью, она действительно очень удобная. И самое главное, что она обросла историей. Сегодня эти сумки украшают различными Labubu, а Джейн Биркин уже давно решила украшать свои экземпляры, наклеивая различные бирки, как в аэропорту на багаж. Она была одна из тех, кто ставил сумку на пол, хотя по правилам хорошего тона не нужно этого делать. И она использовала ее по максимуму.

Конечно, цена связана с листом ожидания, с легендой. А иногда еще и с материалами. Например, одна из самых дорогих сумок Birkin называлась "Бриллиантовая гималайская сумка". Ее продали на аукционе Sotheby's более чем за $440 тыс. А некоторые сумки достигают еще большей стоимости, их делают с применением золота, их обсыпают бриллиантами. Что касается этой сумки Birkin, то реальная стоимость уж точно не $50 тыс. и не $100 тыс. У нее такая же судьба, как у всех других, которые были в коллекции актрисы: ее продадут на аукционе. Правда, как мы уже можем видеть по фотографиям, все этикетки и наклейки были сняты. Жаль, потому что это тоже часть истории».

Покупателем первой сумки Birkin на аукционе вряд ли станет коллекционер, полагает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Суслов. По просьбе “Ъ FM” он оценил примерную стоимость лота: «Я понимаю, что это уйдет дорого. Инвестиционная привлекательность стопроцентная, потому что это первый прототип, первый вариант очень. Даже в современных произведениях искусств, в винтажной мебели, во всем, что потом становится тиражным, всегда первый экземпляр дорогой. Вообще, такие вещи покупают сами компании, в данном случае Hermes. Я думаю, там будет битва.

Для fashion-магазина высокого уровня поставить в закрытую витрину сумку с комментарием, что она та самая, которая была прародительницей, это жест. Что для них $1-2 млн заплатить? Она и уйдет, я думаю, за $1 млн плюс-минус».

Сейчас самой дорогой сумкой Birkin, проданной на аукционе, остается модель Himalaya. Аксессуар из кожи нильского крокодила, инкрустированный бриллиантами, ушел с молотка на торгах Sotheby’s в 2022 году. Покупатель заплатил за лот $450 тыс.

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Егор Парфенов