Birkin вместо Пабло Пикассо

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как меняется стоимость аксессуаров с годами и насколько они могут быть привлекательны для инвесторов.

Инвестиционная привлекательность сумок от некоторых люксовых брендов оказалась выше, чем традиционных рыночных инструментов. По данным CNBC, средний ежегодный прирост стоимости сумки Hermes Birkin превысил 14%, что больше показателей индекса S&P 500 (примерно по 10% в год). А исследование Credit Suisse в 2022 году показало, что сумки в числе наименее волатильных из всех коллекционных активов. Основатель платформы OpenLuxury Джеймс Файрстайн рассказал журналу Fortune, что 75% фактически используют сумки Birkin, а остальные 25% хранят их в качестве инвестиций.

Стоимость сумки Birkin резко возрастает с того момента, как она покидает магазин Hermes. Значительно меняют правила игры ресейл-платформы, дающие возможность завладеть желанным аксессуаром и тем, кто не включен в особые списки. Конечно, важны условия хранения и состояние вещи. Часто «инвестиционная» сумка должна находиться дома словно картина Пикассо. И лишь немногие дизайнерские сумки со временем приобретают, а не теряют стоимость. Сервис по перепродаже роскоши Rebag называл среди самых надежных с точки зрения вложений также Chanel, Goyard и Louis Vuitton.

Российский сервис The Cultt тоже опубликовал любопытные расчеты. Так, сумка Hermes Kelly 28 Sellier в 90-е годы стоила $3 тыс., а теперь цена может составлять от $12 тыс. до $30 тыс. Таким образом, доходность достигает 90%. Модель Birkin 30 Togo Leather в 2000-е стоила около $4 тыс., теперь — от $13 тыс. до $25 тыс. Доходность — от 225% до 525%. Значительно прибавили и некоторые другие изделия. Louis Vuitton Speedy 30 c монограммой показала доходность в 417%, а знаменитое седло от Dior — 216%. Есть в этом списке и новички: The Row Margaux 15 Bag всего пять лет назад стоила $2,8 тыс., теперь — почти $5 тыс. Плюс 76% за четыре года.

Любопытная тенденция: даже на фоне растущего золота, возможно, куда выгоднее могут оказаться инвестиции в семейный гардероб.

