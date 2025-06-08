Витязь в бандитской шкуре

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло дело Алексея Чеботарева, одного из активных участников банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. Бывшему бойцу отряда «Витязь», а ныне предпринимателю предстоит ответить за 12 убийств и 2 покушения. Он мог сесть в тюрьму на 25 лет, однако с учетом признания вины и заключенного с прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве максимального наказания избежит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Чеботарев (справа) подписал с прокуратурой соглашение о сотрудничестве и сейчас находится под госзащитой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Чеботарев (справа) подписал с прокуратурой соглашение о сотрудничестве и сейчас находится под госзащитой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На процесс в Пушкинский городской суд Подмосковья 50-летнего подсудимого, несмотря на жару, доставили в толстовке с капюшоном и в медицинской маске. Такие меры были предприняты, так как фигурант находится под госзащитой. Для обеспечения его безопасности процесс закрыли.

По данным “Ъ”, господин Чеботарев, в свое время уволившийся из МВД в звании подполковника, был задержан в апреле 2023 года и вскоре стал сотрудничать со следствием, дав показания на подельников, с которыми участвовал в целой серии преступлений, совершенных в 2000–2004 годах. Стоит отметить, что по всем статьям УК, включая «бандитизм» (ст. 209 УК РФ) и «убийство» (ст. 105 УК РФ), уже вышел срок давности. Однако по 105-й статье, согласно закону, суд может по своему усмотрению не принимать во внимание срок давности и либо назначить наказание (исключая пожизненное заключение), либо освободить от него. Но «досудебщики» в любом случае получают намного менее суровые сроки.

Понимая это, господин Чеботарев и рассказал о своей роли в 12 умышленных убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и 2 покушениях на убийства (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), которые он совершил в составе банды, созданной также выходцем из «Витязя», возглавлявшим потом отдел Московского уголовного розыска Артуром Козловым (погиб в 2006 году в ДТП) и бывшим военнослужащим Павлом Христевым (находится под стражей с 2023 года). Всего, как полагает следствие, на счету «оборотней в погонах» жизни не менее 40 человек.

Их жертвами становились как бизнесмены, заказы на устранение которых принимали силовики, так и криминальные авторитеты, павшие в результате передела сфер влияния.

В двух случаях Алексей Чеботарев был тем, кто непосредственно сам нажал на курок, а в остальных — чаще выполнял роль водителя.

По данным СКР, одним из первых преступлений с его участием стала попытка устранения в феврале 2000 года известного криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), сделавшего состояние на чеченской нефти и связанного с местными преступными группировками. Тогда Алексей Чеботарев с Павлом Христевым, а также товарищем последнего, тоже бывшим военнослужащим Андреем Трушковым устроили засаду рядом с домом жертвы на Рублевке. Однако перегородившие дорогу его машине с помощью двух автомобилей соучастники не знали, как выглядит сам Макс, и по ошибке убили выстрелом в голову его водителя. Сам же господин Лазовский был расстрелян из автомата спустя два месяца, в апреле 2000 года, на пороге храма в Одинцовском районе Подмосковья неподалеку от своего дома. После допущенной троицей ошибки заказ на его устранение, вероятно, отдали другим.

В ходе расследования «досудебщик» Чеботарев также признался в причастности к похищению и убийству в 2002 году владельца фирмы по производству матрасов ОАО «Консул» Владимира Клюева и его бухгалтера Елены Ковалевой, а также сына предпринимателя. Автомобиль G-Wagen последнего злоумышленники блокировали 24 января 2002 года, когда тот выезжал с территории производства на Щелковском шоссе. Сына предпринимателя перетащили в другую машину, задушили, а тело вывезли в Пушкинский район Подмосковья. Аналогичным образом нападавшие расправились 30 декабря 2002 года и с его отцом, который взялся подвезти сотрудницу. Как считает следствие, заказала эти преступления тогдашний гендиректор предприятия Ирина Егорова, которая в дальнейшем смогла его захватить, переоформив производственную базу на другое юрлицо. Сама госпожа Егорова, которая в настоящее время находится под стражей, причастность к преступлениям отрицает.

Кроме того, следствие полагает, что господин Чеботарев собственноручно застрелил из пистолета в машине Александра Фоминова — советника главы Министерства путей сообщения. 15 марта 2002 года, когда господин Фоминов возвращался домой в дачный поселок Аграрник неподалеку от Одинцово, преступники устроили засаду на дороге на двух машинах, сделав вид, что спрашивают дорогу.

А 16 мая 2002 года господин Чеботарев открыл огонь из автомата с оптическим прицелом в советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, совладельца универмага «Московский» Александра Ревзина, когда тот выходил из подъезда своего дома на улице Старая Басманная. Бизнесмен получил ранения, но выжил. Следствие полагает, что заказчиком этого преступления был партнер господина Ревзина, совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев.

Показания на него, по данным “Ъ”, дал другой «досудебщик» из банды спецназовцев, «крышевавший» вместе с дагестанской криминальной группировкой магазин сотрудник МВД Андрей Яхнев, недавно осужденный Никулинским судом Москвы к 11 годам колонии строгого режима.

Примечательно, что и в случае с господином Ревзиным бандиты-спецназовцы вначале допустили промашку: за месяц до состоявшегося покушения, 11 апреля 2002 года, они во дворе его дома расстреляли такой же, как у него, автомобиль, но с другими людьми: в нем находился глава компании «Евротрансгаз» Тимофей Пономаренко и его охранник. Первый от полученных ранений скончался, второй — выжил.

Расследование дела банды спецназовцев позволило пролить свет на другое громкое преступление: похищение и убийство в марте 2003 года владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, а также его любовницы и бухгалтера Меллер. Машину, в которой пара ехала на дачу, злоумышленники остановили, переодевшись в форму сотрудников ДПС. С собой у директора рынка были $500 тыс. По некоторым данным, столь большая сумма наличности могла объясняться тем, что рынок в те годы служил перевалочным пунктом, туда везли запрещенные препараты во фруктах. Забрав деньги, пару убили, а тела утопили в водоеме, привязав к ногам гири.

Заказчиками этого убийства следствие считает объявленного в розыск уроженца Азербайджана Дадашева, который, согласно материалам дела, хотел «захватить управление рынком» и «получить контроль за его коммерческой деятельностью». Помочь организатору взялся его родной брат Араз Дадашев, которому тот якобы посулил трехкомнатную квартиру и часть торговых площадей. Тот через Артура Козлова подыскал исполнителей из числа спецназовцев.

Араз Дадашев, как ряд других фигурантов, признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. За пособничество в совершении двойного убийства он по приговору Пушкинского горсуда Подмосковья в июле 2024 года отделался восемью годами колонии строгого режима.

Что касается Алексея Чеботарева, то в ходе первого заседания ему продлили срок ареста на время судебного процесса — на полгода. Однако очевидно, что столько времени он не займет, ведь дело будет рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств. Адвокат фигуранта отказалась ответить на вопрос “Ъ” о том, на какой срок рассчитывает подсудимый, а также от других комментариев.

Что же касается других участников банды спецназовцев, то расследование дела в отношении более чем десятка фигурантов во главе с Павлом Христевым уже завершено, в настоящее время они знакомятся с материалами дела.

Мария Локотецкая