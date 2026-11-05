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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Сотрудников метро Петербурга подготовят к управлению беспилотниками до конца 2027 года

Сотрудников метро Петербурга подготовят к управлению беспилотниками
В Санкт-Петербурге 25 сотрудников метрополитена обучат управлению беспилотниками с максимальной взлетной массой до 30 кг. На подготовку работников выделили 1,7 млн рублей, сообщается на портале «Контур Закупки».
Метрополитен Петербурга выделил 1,7 млн рублей на обучение операторов БПЛА

Метрополитен Петербурга выделил 1,7 млн рублей на обучение операторов БПЛА

Александр Коряков / Коммерсантъ

В метрополитене пояснили, что обучение в других городах требует отрыва сотрудников от работы и дополнительных расходов на командировки. Кроме того, это, по оценке предприятия, ослабляет антитеррористическую защищенность его объектов.
Программа обучения продлится до конца 2027 года. Сотрудники изучат теорию и отработают навыки управления беспилотниками на полигоне. Практические занятия будут проходить на аппаратах, которые применяются в петербургском метро.
Продолжительность образовательной программы составит от 70 до 256 академических часов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор