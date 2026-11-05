Сотрудников метро Петербурга подготовят к управлению беспилотниками до конца 2027 года
Сотрудников метро Петербурга подготовят к управлению беспилотниками
В Санкт-Петербурге 25 сотрудников метрополитена обучат управлению беспилотниками с максимальной взлетной массой до 30 кг. На подготовку работников выделили 1,7 млн рублей, сообщается на портале «Контур Закупки».
В метрополитене пояснили, что обучение в других городах требует отрыва сотрудников от работы и дополнительных расходов на командировки. Кроме того, это, по оценке предприятия, ослабляет антитеррористическую защищенность его объектов.
Программа обучения продлится до конца 2027 года. Сотрудники изучат теорию и отработают навыки управления беспилотниками на полигоне. Практические занятия будут проходить на аппаратах, которые применяются в петербургском метро.
Продолжительность образовательной программы составит от 70 до 256 академических часов.