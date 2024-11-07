На службе банды и отечества

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. 11 фигурантам предстоит ответить за совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений и вымогательства. Заказчиком ряда преступлений следствие считает женщину, также находящуюся под стражей. При этом, по данным “Ъ”, несколько их подельников, признав вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, что и позволило раскрыть преступления, а двое уже получили сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецназовцу Сергею Волостных следствие инкриминирует несколько преступных эпизодов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Спецназовцу Сергею Волостных следствие инкриминирует несколько преступных эпизодов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего, по данным “Ъ”, ГСУ СКР установило причастность «оборотней в погонах» к 31 преступному эпизоду, совершенному порядка двадцати лет назад. Восстановить их обстоятельства следствию помогли показания досудебщиков.

Так, по сведениям “Ъ”, показания на своих подельников дал задержанный весной 2023 года бывший сотрудник МВД, а ныне индивидуальный предприниматель Алексей Чеботарев, чье дело будет рассмотрено судом после того, как он выступит свидетелем на процессе в отношении основных фигурантов. Он проходит по большинству эпизодов наряду с бывшим военнослужащим Павлом Христевым, числившимся до задержания сборщиком заказов в ООО ТФК «Корпас». Несмотря на скромную должность, именно его Следственный комитет назвал руководителем банды.

Павел Христев был задержан в конце марта 2023 года вместе со своим сыном Александром Христевым по подозрению в нападении на предпринимателя из Калужской области и поджога автомобиля.

Вместе с Христевыми вскоре перед судом предстанут неработающий уроженец Хмельницкой области Украины Иван Пилипюк, занимавший на момент задержания в декабре 2023 года должность начальник штаба специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, бывший военнослужащий Минобороны, мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков, полковник МВД в отставке Владимир Новгородов, а также предполагаемая заказчица убийства троих человек Ирина Егорова и некие Алексей Кузнецов, Сергей Анисимов и Максим Пикалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Алпатов во время избрания меры пресечения

Фото: @moscowcourts Алексей Алпатов во время избрания меры пресечения

Фото: @moscowcourts

В зависимости от роли фигурантам вменяется убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью (пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК), бандитизм (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК), разбой (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК), похищение человека организованной группой (ч. 2 ст. 126 УК), вымогательство (ст. 163 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а также незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 222 УК).

Интересно, что арсенал, которым можно было вооружить небольшой отряд, следователи обнаружили в загородном доме задержанного одним из последних отставного полковника Новгородова.

Следствие полагает, что силовики, часть из которых ранее служили в спецназе МВД «Витязь», имеющие награды и прошедшие горячие точки, в том числе Чечню, промышляли заказными убийствами, похищая и устраняя за деньги предпринимателей, чиновников и представителей криминалитета.

Согласно материалам дела, с февраля 2000 года по октябрь 2004 года жертвами банды Христева стали 13 человек, еще пятерым удалось выжить.

При этом были случаи, когда спецназовцы по ошибке убивали не тех людей. Так, 2 февраля 2000 года в поселке Заречье городского округа Одинцово бандиты вместо заказанного им бизнесмена похитили и расправились с его водителем Спириным, труп которого закопали в лесу в районе восьмого километра Рублево-Успенского шоссе.

А прямо в центре Москвы возле офиса ОАО «Консул» 30 декабря 2002 года соучастники похитили владельца фирмы Владимира Клюева, которого вместе с бухгалтером Ковалевой убили в подмосковном поселке Софрино. До этого, 24 января того же года, они похитили и убили в том же месте его сына. Оба нападения были, как полагает следствие, профинансированы госпожой Егоровой.

В том же году, 15 марта 2002 года, в одинцовском СНТ «Аграрник» спецназовцы исполнили заказ, застрелив директора фирмы «Инюрконсалт» Александра Фоминова, консультанта руководства Министерства путей сообщения.

А покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина 16 мая 2023 года в Токмаковском переулке столицы оказалось неудачным: три пули, выпущенные из автомата в жертву из-за гаражей, не задели жизненно важные органы.

Также, по данным следствия, от рук киллеров из спецназа пали застреленный 16 октября 2003 года на выходе из ресторана в Олимпийской Деревне 35-летний Магомед Гаджиев и расстрелянный тремя месяцами ранее, 15 июля 2003 года, на Ленинском проспекте учредитель ЗАО «Финансовый центр "Квалитет"» и ООО «Инвестиционная группа "Квалитет-Секьюрити"» Кирилл Андреев. Преступник несколько раз выстрелил в последнего из проезжавшего мимо автомобиля.

Нередко силовики расправлялись с жертвами и более суровым способом — взрывая автомобили. Таким образом они исполнили заказ по устранению супругов Сащихиных, взорвав 31 марта 2022 года их машину возле остановки общественного транспорта «Бутаково» на Ленинградском шоссе. А 27 июля 2003 года возле дома на Каширском шоссе в своем Saab заживо сгорел предприниматель из Дагестана Пирмагомед Бурчаков: бомба мощностью более 1 кг тротила была заложена в припаркованном рядом с ним Volkswagen Passat. Рано утром 6 октября 2004 года в деревне Трубачеевка городского округа Одинцово бандиты взорвали машину с господами Керимовыми и Мусаевым, однако все трое выжили.

В настоящее время 11 фигурантов и их адвокаты знакомятся с 80 томами уголовного дела, которые затем будут направлены на утверждение обвинения в прокуратуру.

И хотя по большинству вмененных фигурантам эпизодов истек срок давности, это не касается их основного обвинения — в убийствах, за которые суд по своему усмотрению может либо назначить наказание, либо освободить от него, но не имеет права дать пожизненные сроки.

Впрочем, и 25 лет, которые могут назначить по совокупности преступлений, достаточно для того, чтобы бывшие и действующие силовики остались в колонии до конца своих дней — в среднем им уже за пятьдесят. Впрочем, многие фигуранты, по данным “Ъ”, рассчитывают после приговора отправиться в зону СВО, избежав тем самым наказания.

Расследование же в отношении еще троих фигурантов продлено до 11 января 2025 года. Им инкриминируется 15 преступных эпизодов, в том числе похищение и убийство в марте 2003 года владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова и его сожительницы Меллер. Машину, в которой пара ехала на дачу, злоумышленники остановили, переодевшись в форму сотрудников ДПС. С собой у директора рынка были $500 тыс. наличными. Забрав деньги, пару убили, а тела утопили в водоеме, привязав к ногам гири.

За пособничество в совершении этого преступления 17 июля 2024 году Пушкинским горсудом Подмосковья уже осужден давший признательные показания уроженец Азербайджана Араз Дадашев. Еще один фигурант, уроженец Запорожской области Вадим Пашаев, 7 июня 2024 года по приговору Дзержинского суда Калужской области получил срок за разбойное нападение на местного предпринимателя Казаряна, у которого похитили имущество на 2,3 млн руб. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск.

Мария Локотецкая