Киллеры-пенсионеры просят не судить их дважды

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор в отношении пенсионера ФСБ Олега Михалева, проходившего по уголовному делу банды спецназовцев бывшего начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова. Заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и получивший восемь лет колонии фигурант не стал обжаловать наказание. По данным “Ъ”, осужденный намерен ходатайствовать об отправке его в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Стоит отметить, что арестованный 6 декабря 2023 года вместе с рядом других фигурантов соучредитель ООО «ТДМ Логистика» (занимается грузоперевозками) Олег Михалев изначально отрицал вину. Его компания предлагала за него залог в размере 20 млн руб., а защита настаивала на переводе под домашний арест. Однако суд на это не пошел. В итоге фигурант не только решил покаяться, но и заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на заказчика и исполнителя убийства директора фирмы «Инюрконсалт», советника руководства Министерства путей сообщения 52-летнего Александра Фоминова.

Господин Фоминов был застрелен 15 марта 2002 года, когда возвращался домой в дачный поселок «Аграрник» неподалеку от Одинцово.

Примерно в 400 м от дачи его автомобиль остановил другой водитель, якобы чтобы спросить дорогу. Тут же из салона по жертве был открыт огонь, а полученные Александром Фоминовым ранения оказались смертельными.

Олег Михалев, которому вменили в вину подстрекательство к убийству и пособничество этому преступлению (ч. 4 и 5 ст. 33, а также п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), признался, что именно он нашел исполнителя преступления, передав ему фотографию потенциальной жертвы и информацию о ней. За это он получил от заказчика $100 тыс., которые впоследствии разделил с киллером и его сообщниками. Непосредственный исполнитель убийства, как считает следствие, входил в банду, состоявшую из бывшего начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова, а также сотрудников внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. Более чем десятку фигурантов инкриминируется целая серия заказных убийств, покушений и вымогательства. Стоит отметить, что предполагаемый убийца господина Фоминова вину отрицает.

Что же касается пенсионера ФСБ Михалева, то, хотя 15-летний срок давности за убийство давно истек, судья отклонил просьбу защиты о прекращении его дела, указав, что это лишь его право, а не обязанность, и отметив общественную опасность совершенного преступления.

Дело Олега Михалева Одинцовский гарнизонный военный суд рассмотрел в особом порядке, без исследования доказательств. Это дало подсудимому право рассчитывать на более мягкое наказание.

При его назначении суд отнес к смягчающим вину Олега Михалева обстоятельствам признание вины, активную помощь в раскрытии и расследовании преступления, а также изобличение соучастников преступления. Также было принято во внимание, что фигурант в свое время участвовал в боевых действиях и имеет ряд наград за службу, а также заявил о желании вернуться на нее.

Назначенный ему срок в восемь лет колонии строгого режима Олег Михалев обжаловать не стал. По данным “Ъ”, это было сделано для того, чтобы не затягивать рассмотрение ходатайства об отправке его в зону СВО.

Напомним, что если ходатайство будет удовлетворено и осужденный сможет себя проявить, получив госнаграду, то в перспективе его могут освободить от наказания.

На аналогичное развитие событий, по данным “Ъ”, рассчитывает и другой «досудебщик» — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев. За два эпизода убийства и незаконный оборот наркотиков (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 228 УК РФ) он по приговору Никулинского суда Москвы, по данным “Ъ”, получил 11 лет колонии строгого режима, но также не стал оспаривать приговор.

Мария Локотецкая