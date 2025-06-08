Человек-паук

8 июня 1955 года родился человек, благодаря которому вы можете зайти на сайт “Ъ” и прочитать этот текст. Как, впрочем, и на любую другую страницу в интернете. Сегодня свой 70-летний юбилей празднует английский программист сэр Бернерс-Ли — человек, придумавший всемирную библиотеку онлайн-документов, где все связано между собой и все находится по щелчку мыши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karjean Levine / Getty Images Фото: Karjean Levine / Getty Images

Мэри Ли Вудс и Конвэй Бернерс-Ли — английские ученые-математики, работавшие над первым в мире серийно выпускаемым компьютером Ferranti Mark 1. Авторы многочисленных научных достижений в области информатики, получившие статус «дедушки и бабушки интернета». Ведь благодаря им в 1955 году на свет появился «отец интернета» — Тимоти Джон Бернерс-Ли.

Статусы и родителей, и сына, если задуматься,— большое заблуждение. Ведь интернет сегодняшний юбиляр как раз не изобретал. Но он сделал так, чтобы ошибиться в этом вопросе было так просто.

Мальчик с магнитами

«Я был старшим из четырех детей в семье, где математика не только возникала повсюду, но и считалась полезной и увлекательной, где бы она ни возникала». Так вспоминает свое детство Тим Бернерс-Ли. Хотя обычно о своем детстве он много не распространяется. Как он сам однажды признался в одном из немногих интервью, такой рассказ потребовал бы «двухнедельного размышления и написания эссе». Настолько насыщенными были его юные годы. Размеры текстов в интернете ничем не ограничены, но мы постараемся покороче.

Мальчишкой Тим был любознательным, но не очень охотливым чтецом книг. Его больше увлекала практика — рассматривать всякие механизмы, копаться в компьютерах, вертеть в руках электромагниты и транзисторы.

Во всем этом ему помогал разбираться его школьный друг Николас Бартон. «Пока все остальные играли в обычные игры, мы были где-то на отшибе детской площадки и крутили там электромагниты и другие приспособления». Бартон был таким же фанатом науки, прежде всего физики и химии, как и Тим, только куда начитаннее.

А еще юному Бернерсу-Ли очень нравились поезда. Родители охотно покупали ему модели, а для управления ими Тим и его друг создавали собственные электронные устройства из транзисторов — передовой технологии 1960-х.

После школы Тим отправился в Королевский колледж в Оксфорде и там продолжил эксперименты с техникой. Во время учебы он создал собственный компьютер — из старого телевизора и множества отдельных компонентов.

Закончив колледж в 1976 году, Бернерс-Ли отправился работать инженером в телекоммуникационную компанию Plessey Telecommunication Ltd. Это не была работа мечты, но даже тут талант Тима проявился в полной мере. Он занимался разработкой программного обеспечения для нужд компании, создавая софт для автоматизации процессов. Одной из программ, к которой приложил руку Тим, была система считывания штрих-кодов для сети супермаркетов, которая позволяла управляющим в режиме реального времени узнавать о запасах товаров в магазинах. Это была «компьютерная революция управления супермаркетом», вспоминает Бернерс-Ли.

В Plessey Тим проработал два года. Еще два года он провел в D.G.Nash, где помогал создавать программное обеспечение для принтеров. В декабре 1980-го судьба свела Тима с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За создание WWW и ряд других изобретений Тим Бернерс-Ли удостоен нескольких десятков престижных наград. 16 июля 2004 года Королева Великобритании Елизавета II произвела Тима Бернерса-Ли в рыцари-командоры за «службу во благо глобального развития интернета». В 2013-м королева вручила ему свою именную премию в области инженерного дела. А в 2016 году изобретатель «всемирной паутины» стал обладателем премии Тьюринга

Фото: Lewis Whyld, Pool / AP За создание WWW и ряд других изобретений Тим Бернерс-Ли удостоен нескольких десятков престижных наград. 16 июля 2004 года Королева Великобритании Елизавета II произвела Тима Бернерса-Ли в рыцари-командоры за «службу во благо глобального развития интернета». В 2013-м королева вручила ему свою именную премию в области инженерного дела. А в 2016 году изобретатель «всемирной паутины» стал обладателем премии Тьюринга

Фото: Lewis Whyld, Pool / AP

Научная бюрократия

Бернерс-Ли пришел в ЦЕРН консультантом по программному обеспечению. На тот момент это уже была огромная организация, где работали около 10 тыс. человек. Но что самое главное — эти тысячи сотрудников могли находиться где угодно. Ведь сам ЦЕРН — не типичный научный институт, это настоящая научная корпорация, объединяющая институты не просто из разных городов, а из разных стран. И из этого произрастала одна из главных проблем организации — ужасная разрозненность научных данных и постоянная потеря важной информации сотрудниками.

У человечества уже был интернет — сеть связанных друг с другом компьютеров и серверов, пусть еще у очень малой его части — у правительств и ученых.

Пересылать документы друг другу по сети люди научились еще в начале 1970-х. Однако Тим был в шоке от того, как сложно порой было найти в ЦЕРН то, что нужно для работы.

«Я был разочарован. Я разрабатывал программное обеспечение в этой большой интересной лаборатории, куда приезжали люди со всех уголков мира. Они привозили с собой всевозможные компьютеры со всевозможными форматами данных и всевозможными системами документирования. Так что если я хотел понять, как что-то построить из кусочков того и кусочков этого, все приходилось подключать к новой машине, разбираться, как запустить какую-то новую программу. Я сталкивался с тем, что информация, которая мне нужна, сохранена в каком-то новом формате, не было никакой совместимости… От всего этого просто опускались руки».

Хочешь решить проблему — сделай это сам. Тим написал собственную программу, основанную на принципе гипертекста — ENQUIRE.

Это была база данных, представленных в виде карточек с информацией. В каждой такой карточке были ссылки на другие карточки, связанные по теме с этой. По сути, система напоминала современную «Википедию».

Системой Тима пользовались он сам и часть сотрудников ЦЕРН, и ни о какой «всемирной паутине» речи пока не шло. Вскоре контракт Бернерса-Ли со швейцарским институтом подошел к концу, и молодой специалист отправился на новую работу — в компьютерную компанию Image Computer Systems. Там он проведет три года, чтобы потом получить стипендию в ЦЕРН и вернуться туда, где ему было суждено создать одно из величайших изобретений человечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родители Тима Бернерса-Ли — британские ученые-математики Мэри Ли Вудс и Конвэй Бернерс-Ли в 2013 году. Оба входили в команду создателей первого в мире коммерческого компьютера Ferranti Mark 1. Мать создателя «всемирной паутины» скончалась в ноябре 2017 года, а отец умер в феврале 2019-го

Фото: Maggie Jones / Flickr Родители Тима Бернерса-Ли — британские ученые-математики Мэри Ли Вудс и Конвэй Бернерс-Ли в 2013 году. Оба входили в команду создателей первого в мире коммерческого компьютера Ferranti Mark 1. Мать создателя «всемирной паутины» скончалась в ноябре 2017 года, а отец умер в феврале 2019-го

Фото: Maggie Jones / Flickr

Ничего не понятно, но очень интересно

Вернувшись в Женеву, Тим продолжил заниматься решением проблемы систематизации и обновления информации в стенах института. «Я понял, что большая часть координации проекта сводилась к тому, чтобы поддерживать информацию в актуальном состоянии и держать всех в курсе изменений. В то же время я понял, что значительную часть своего времени я потратил на то, чтобы выяснить подробные детали систем, которыми пользовались другие люди»,— вспоминал позднее Бернерс-Ли. Из этого он сделал главный вывод: нужна не просто база данных, а система, где каждый мог бы разместить свою информацию и обновлять ее по мере необходимости, а остальные могли бы легко и в любое время найти эту информацию.

После некоторых размышлений в марте 1989 года Тим представил своему начальству проект такой системы.

Он получил название Mesh и должен был объединить технологию гипертекста, которая позволяет связывать друг с другом посредством гиперссылок документы, доступные для чтения человеком, с распределенной архитектурой, когда эти документы хранятся на нескольких серверах, управляемых разными людьми, но при этом взаимосвязанных.

«Непонятно, но интригующе…» Это все, что начальник Тима написал в углу титульного листа доклада о новом проекте. Но даже об этом куцем ответе Бернерс-Ли узнал куда позже — уже после смерти начальника. Какой-то реакции на свою идею ему пришлось ждать полтора года. Босс подошел к Тиму и сказал, что он может взяться за развитие этой идеи как стороннего проекта, может начать писать код и даже воспользоваться компьютерами института.

В мае 1990 года проект получает новое имя — World Wide Web («Всемирная паутина»).

А уже через месяц работы появляется программа для работы с сетью — первый прототип веб-браузера, а чуть позднее Бернерсом-Ли был придуман и язык разметки гипертекста (HTML), и идентификаторы страниц в интернете (URL).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тим Бернерс-Ли (слева) и Роберт Кайо (справа) позируют рядом с первым в истории веб-сервером во время празднования 20-летия «всемирной паутины» в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)

Фото: Keystone, Martial Trezzini, File / AP Тим Бернерс-Ли (слева) и Роберт Кайо (справа) позируют рядом с первым в истории веб-сервером во время празднования 20-летия «всемирной паутины» в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)

Фото: Keystone, Martial Trezzini, File / AP

Но всего этого не было бы без верных помощников Бернерса-Ли. Еще до него идею создания системы данных в ЦЕРН продвигал бельгиец Роберт Кайо. Но его видение решения проблемы начальство института не убедило. И когда Тим уже приступил к реализации собственного проекта, Кайо помог разработать версии их веб-браузера под Macintosh от Apple. А интерфейс браузера от Бернерса-Ли вовсе разработала тогдашняя стажерка ЦЕРН — англичанка Никола Пеллоу.

На то, чтобы WWW стал синонимом интернета, ушли годы. Даже в самом ЦЕРН его проект вообще долгое время не использовался. Там уже успели привыкнуть к куче подобных проектов, которые обещали облегчить ученым жизнь, а на деле решали лишь какие-то совсем локальные задачи отдельных людей в институте. Но сообщество ученых за пределами ЦЕРН и просто компьютерных гиков оценили творение Тима Бернерса-Ли по достоинству. Они не только хвалили WWW, но и помогали делать ее лучше. А главное — заполнили этот новый интернет-мир информацией. Создали со временем миллиарды интернет-страниц, которые сегодня хранятся на сотнях миллионов серверов, объединенных в единую сеть, охватывающую весь мир, словно паутина.

Кирилл Сарханянц