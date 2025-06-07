FT: Белый дом включил Такера Карлсона в список возможных инвесторов в TikTok

Администрация президента США включила журналиста Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов в видеохостинг TikTok, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Обсуждения начались в период, когда Белый дом пытался заключить сделку с китайским владельцем платформы ByteDance.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: пресс-служба президента РФ Такер Карлсон

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам собеседников газеты, Такера Карлсона в качестве инвестора предложил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В список также включили венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестиционную компанию Blackstone. Сам Такер Карлсон говорил FT, что не знает о перечне возможных инвесторов в TikTok.

Власти США стремились заблокировать TikTok на фоне опасений, что китайская ByteDance собирает данные об американских пользователях. Президент Дональд Трамп заявлял, что платформа продолжит работать в стране только при условии передачи 50% акций.