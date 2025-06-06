Президент Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Комиссию образовали в 2014 году. Председателем в 2019 году был утвержден экс-зампред правительства Виталий Мутко, его заместителем тогда стал экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ныне сенатор от Запорожской области. Также в состав комиссии входили экс-помощник президента Андрей Белоусов — министр обороны, министр природных ресурсов Александр Козлов и другие.

Космодром Восточный построили в 2016 году. Он возводился для обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, а также сокращения затрат на космодром Байконур. Восточный состоит из двух стартовых комплексов — для запуска ракет «Союз-2» и «Ангара», стал первым российским гражданским космодромом. Расположен в центре Амурской области.

Екатерина Отрашкевич