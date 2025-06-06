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Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный

Президент Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Комиссию образовали в 2014 году. Председателем в 2019 году был утвержден экс-зампред правительства Виталий Мутко, его заместителем тогда стал экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ныне сенатор от Запорожской области. Также в состав комиссии входили экс-помощник президента Андрей Белоусов — министр обороны, министр природных ресурсов Александр Козлов и другие.

Космодром Восточный построили в 2016 году. Он возводился для обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, а также сокращения затрат на космодром Байконур. Восточный состоит из двух стартовых комплексов — для запуска ракет «Союз-2» и «Ангара», стал первым российским гражданским космодромом. Расположен в центре Амурской области.

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Космическая стройка

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6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании космодрома Восточный на месте ликвидированного в марте того же года 2-го испытательного космодрома Минобороны Свободный. Планировалось, что первый непилотируемый пуск состоится в 2015-м, а пилотируемый — уже в 2018 году. Стоимость строительства предварительно оценивалась в 180 млрд руб.

6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании космодрома Восточный на месте ликвидированного в марте того же года 2-го испытательного космодрома Минобороны Свободный. Планировалось, что первый непилотируемый пуск состоится в 2015-м, а пилотируемый — уже в 2018 году. Стоимость строительства предварительно оценивалась в 180 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 сентября 2009 года единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный был определен Спецстрой РФ. По решению его руководства к строительству были привлечены два генподрядных управления — «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии»

1 сентября 2009 года единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный был определен Спецстрой РФ. По решению его руководства к строительству были привлечены два генподрядных управления — «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии»

Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

В 2009 году суммарная стоимость строительства космодрома оценивалась уже в 250 млрд руб. Подготовительные строительные работы начались в сентябре 2011-го. До этого в течение года было проведено техническое и эскизное проектирование: специалисты определились с местоположением стартового и технического комплекса, взлетно-посадочной полосы, кислородно-азотного и водородного заводов, просчитали, как протянуть по 150 км железных и автомобильных дорог, как организовать электроснабжение

В 2009 году суммарная стоимость строительства космодрома оценивалась уже в 250 млрд руб. Подготовительные строительные работы начались в сентябре 2011-го. До этого в течение года было проведено техническое и эскизное проектирование: специалисты определились с местоположением стартового и технического комплекса, взлетно-посадочной полосы, кислородно-азотного и водородного заводов, просчитали, как протянуть по 150 км железных и автомобильных дорог, как организовать электроснабжение

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В январе 2012 года правительство РФ передало под строительство объектов Восточного почти 10 тыс. га земель лесного фонда в Амурской области. 1 июля того же года начались работы по строительству стартового комплекса космодрома. Головным разработчиком наземного технологического оборудования основных объектов инфраструктуры было выбрано ФГУП ЦЭНКИ

В январе 2012 года правительство РФ передало под строительство объектов Восточного почти 10 тыс. га земель лесного фонда в Амурской области. 1 июля того же года начались работы по строительству стартового комплекса космодрома. Головным разработчиком наземного технологического оборудования основных объектов инфраструктуры было выбрано ФГУП ЦЭНКИ

Фото: Иван Белозеров / РИА Новости

В сентябре 2013 года замдиректора Спецстроя Александр Бусыгин сообщил, что строительство отдельных объектов космодрома отстает на два месяца. Среди причин назывались поздняя выдача заказчиком (Роскосмос) рабочей документации и нерешенные вопросы по ценообразованию

В сентябре 2013 года замдиректора Спецстроя Александр Бусыгин сообщил, что строительство отдельных объектов космодрома отстает на два месяца. Среди причин назывались поздняя выдача заказчиком (Роскосмос) рабочей документации и нерешенные вопросы по ценообразованию

Фото: Иван Белозеров / РИА Новости

2 сентября 2014 года на космодроме с инспекцией побывал Владимир Путин. Он констатировал отставание строительства по основным сооружениям стартового и технического комплексов на 30-55 дней. Вместо 12-15 тыс. рабочих на стройке было занято около 6 тыс.

2 сентября 2014 года на космодроме с инспекцией побывал Владимир Путин. Он констатировал отставание строительства по основным сооружениям стартового и технического комплексов на 30-55 дней. Вместо 12-15 тыс. рабочих на стройке было занято около 6 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В том же месяце президент создал комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который занялся регулярными инспекциями стройки

В том же месяце президент создал комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который занялся регулярными инспекциями стройки

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

30 октября 2014 года Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере) экс-главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману (на фото). 30 ноября был арестован бывший бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин. По версии следствия, в период 2012-2013 годов они были причастны к хищению не менее 1,8 млрд руб., выделенных на строительство космодрома

30 октября 2014 года Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере) экс-главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману (на фото). 30 ноября был арестован бывший бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин. По версии следствия, в период 2012-2013 годов они были причастны к хищению не менее 1,8 млрд руб., выделенных на строительство космодрома

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

На начало 2015 года готовность инфраструктуры космодрома оценивалась в 70%. 31 января глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в эфире ВГТРК, что стоимость возведения наземной инфраструктуры космодрома Восточный завышена на 13 млрд руб.

На начало 2015 года готовность инфраструктуры космодрома оценивалась в 70%. 31 января глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в эфире ВГТРК, что стоимость возведения наземной инфраструктуры космодрома Восточный завышена на 13 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

Сумма задолженности по зарплатам работников оказалась более 150 млн руб. Проверка прокуратуры выявила 1651 нарушение трудового законодательства, в результате чего было возбуждено около 20 уголовных дел. Окончательно долги по зарплатам были погашены только в начале мая

Сумма задолженности по зарплатам работников оказалась более 150 млн руб. Проверка прокуратуры выявила 1651 нарушение трудового законодательства, в результате чего было возбуждено около 20 уголовных дел. Окончательно долги по зарплатам были погашены только в начале мая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Агеенко  /  купить фото

4 апреля 2015 года 26 рабочих компании «Стройиндустрия-С», задействованной в строительстве стартового стола, объявили голодовку с требованием погасить долги по зарплате

4 апреля 2015 года 26 рабочих компании «Стройиндустрия-С», задействованной в строительстве стартового стола, объявили голодовку с требованием погасить долги по зарплате

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

Еще около 100 человек объявили забастовку. В течение месяца Роструд провел 84 проверки по фактам невыплат зарплат и выявил долги у 17 компаний-подрядчиков

Еще около 100 человек объявили забастовку. В течение месяца Роструд провел 84 проверки по фактам невыплат зарплат и выявил долги у 17 компаний-подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

23 апреля 2015 года пресс-служба «Дальспецстроя» объявила о завершении строительства трех основных технологических блоков космодрома. 13 мая представители Спецстроя заявили о завершении строительства первой очереди транспортной инфраструктуры космодрома. С объектами Восточного было налажено железнодорожное сообщение

23 апреля 2015 года пресс-служба «Дальспецстроя» объявила о завершении строительства трех основных технологических блоков космодрома. 13 мая представители Спецстроя заявили о завершении строительства первой очереди транспортной инфраструктуры космодрома. С объектами Восточного было налажено железнодорожное сообщение

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

В октябре 2015 года во время визита Владимира Путина на космодром сроки даты первого запуска были перенесены на апрель 2016 года

В октябре 2015 года во время визита Владимира Путина на космодром сроки даты первого запуска были перенесены на апрель 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В конце марта 2016 года на космодроме Восточный успешно прошли автономные и комплексные испытания стартового комплекса

В конце марта 2016 года на космодроме Восточный успешно прошли автономные и комплексные испытания стартового комплекса

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

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6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании космодрома Восточный на месте ликвидированного в марте того же года 2-го испытательного космодрома Минобороны Свободный. Планировалось, что первый непилотируемый пуск состоится в 2015-м, а пилотируемый — уже в 2018 году. Стоимость строительства предварительно оценивалась в 180 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 сентября 2009 года единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный был определен Спецстрой РФ. По решению его руководства к строительству были привлечены два генподрядных управления — «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии»

Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

В 2009 году суммарная стоимость строительства космодрома оценивалась уже в 250 млрд руб. Подготовительные строительные работы начались в сентябре 2011-го. До этого в течение года было проведено техническое и эскизное проектирование: специалисты определились с местоположением стартового и технического комплекса, взлетно-посадочной полосы, кислородно-азотного и водородного заводов, просчитали, как протянуть по 150 км железных и автомобильных дорог, как организовать электроснабжение

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В январе 2012 года правительство РФ передало под строительство объектов Восточного почти 10 тыс. га земель лесного фонда в Амурской области. 1 июля того же года начались работы по строительству стартового комплекса космодрома. Головным разработчиком наземного технологического оборудования основных объектов инфраструктуры было выбрано ФГУП ЦЭНКИ

Фото: Иван Белозеров / РИА Новости

В сентябре 2013 года замдиректора Спецстроя Александр Бусыгин сообщил, что строительство отдельных объектов космодрома отстает на два месяца. Среди причин назывались поздняя выдача заказчиком (Роскосмос) рабочей документации и нерешенные вопросы по ценообразованию

Фото: Иван Белозеров / РИА Новости

2 сентября 2014 года на космодроме с инспекцией побывал Владимир Путин. Он констатировал отставание строительства по основным сооружениям стартового и технического комплексов на 30-55 дней. Вместо 12-15 тыс. рабочих на стройке было занято около 6 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В том же месяце президент создал комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который занялся регулярными инспекциями стройки

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

30 октября 2014 года Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере) экс-главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману (на фото). 30 ноября был арестован бывший бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин. По версии следствия, в период 2012-2013 годов они были причастны к хищению не менее 1,8 млрд руб., выделенных на строительство космодрома

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

На начало 2015 года готовность инфраструктуры космодрома оценивалась в 70%. 31 января глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в эфире ВГТРК, что стоимость возведения наземной инфраструктуры космодрома Восточный завышена на 13 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

Сумма задолженности по зарплатам работников оказалась более 150 млн руб. Проверка прокуратуры выявила 1651 нарушение трудового законодательства, в результате чего было возбуждено около 20 уголовных дел. Окончательно долги по зарплатам были погашены только в начале мая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Агеенко  /  купить фото

4 апреля 2015 года 26 рабочих компании «Стройиндустрия-С», задействованной в строительстве стартового стола, объявили голодовку с требованием погасить долги по зарплате

Фото: Коммерсантъ / Иван Белозеров  /  купить фото

Еще около 100 человек объявили забастовку. В течение месяца Роструд провел 84 проверки по фактам невыплат зарплат и выявил долги у 17 компаний-подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

23 апреля 2015 года пресс-служба «Дальспецстроя» объявила о завершении строительства трех основных технологических блоков космодрома. 13 мая представители Спецстроя заявили о завершении строительства первой очереди транспортной инфраструктуры космодрома. С объектами Восточного было налажено железнодорожное сообщение

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

В октябре 2015 года во время визита Владимира Путина на космодром сроки даты первого запуска были перенесены на апрель 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В конце марта 2016 года на космодроме Восточный успешно прошли автономные и комплексные испытания стартового комплекса

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

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