В театре как в кино

В МХТ имени А. П. Чехова состоялась церемония награждения победителя и лауреатов третьего Конкурса короткометражного кино Художественного театра, который проводится совместно с онлайн-кинотеатром Wink.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский

Фото: Валерия Калугина / ТАСС Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023 году в рамках празднования 125-летия театра и по инициативе его художественного руководителя Константина Хабенского.

Свою задачу организаторы видят в том, чтобы находить молодых режиссеров, сценаристов и операторов, знакомить их с коллективом театра и развивать дальнейшее сотрудничество.

Победительницей первого конкурса, темой которого был «Прилет Чайки», стала режиссер Ирина Прохорова. В качестве награды она получила возможность снять короткометражный фильм по мотивам неизданного киносценария В. И. Немировича-Данченко «Зверек» с артистами МХТ. Премьерные показы ленты состоялись на фестивалях «Горький Fest» и «Каро.Арт».

В 2024 году конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и назывался «Пушкин 225». Участники должны были снять фильм на свободную тему, ассоциирующуюся с поэтом, хронометражем не более 225 секунд. Победитель Константин Денискин затем поставил короткометражный фильм «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию Паулины Андреевой, премьера которого запланирована на лето 2025 года.

В этом году конкурс проводится в рамках празднования 165-летнего юбилея А. П. Чехова, и его тема — «Че о че», то есть «Чехов о человеке». По словам господина Хабенского, «Чехов — это символ глубоких размышлений о человеке, его жизни и внутреннем мире. Как врач и писатель, он детально знал психологию личности и многогранность человеческих эмоций». Именно гуманизм в чеховском понимании участникам конкурса предстояло отразить в своих работах.

Всего на конкурс поступило 600 короткометражек от студентов и недавних выпускников аккредитованных московских и петербургских киношкол. В этом году в нем также впервые участвовали студенты и выпускники режиссерских факультетов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Первичный смотр поданных работ провела отборочная комиссия, по результатам оценки которой экспертный совет и профессиональное жюри от театра сформировали шорт-лист, куда вошли десять фильмов. Из них и был выбран победитель.

Как и в прошлом году, участникам была предоставлена возможность свободной трактовки темы.

В результате в шорт-листе оказались и элегическая зарисовка о хрупкости мечты, и ироничный анекдот о женском коварстве, и бытовые сценки, и философские этюды — все в рамках трех-четырех минут.

Лучшим из них, по выбору жюри, стал фильм Виктории Беляковой «Антоша из шестой», который также получил специальный приз от онлайн-кинотеатра Wink. «Шестая» здесь, конечно, та самая палата, а сама лента исследует расплывчатость границ между «нормальностью» и «сумасшествием». Победительница конкурса снимет короткометражный художественный фильм с участием артистов МХТ по сценарию Евгении Хрипковой, известной по сериалам «Между нами химия», «Звоните ДиКаприо» и другим.

За лучшую режиссуру была награждена работа «Эта женщина» Павла Винокурова, которому также достался специальный приз от Константина Хабенского «Я в тебя верю». Приз за лучшую актерскую работы получил фильм Александра Титова «Сцены между нами», в котором сыграли молодые актеры Мила Ершова и Сема Алешин. Ленту Виктории Ильенко «Волшебная обсерватория» жюри отметило в номинации «Операторская работа», а «Че и Че» Марии Русановой — в категории «Идея».

Рита Русакова