Сегодня отмечает юбилей лауреат премии «Ника», актриса, благотворитель Татьяна Друбич

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Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Татьяна Друбич

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ее поздравляет учредитель фонда помощи хосписам «Вера», советник губернатора Нижегородской области по социальной политике, автор проекта «Народного фронта» «Регион заботы» Нюта Федермессер:

— Очень странно поздравлять друзей публично. Неловко самой, да и Таню не хочу смущать. Но если это возможно, то поздравила бы так, чтобы слышали все-все-все на белом свете!!! Драгоценный мой друг, Танечка! Вы сопровождаете меня уже 20 лет — с той давней экскурсии по Первому Московскому хоспису, после которой мама сказала Вам: Таня, Вы нам подходите! Танечка! Да! Вы очень подходите и мне, и всем нам. Спасибо Вам огромное за то, что Вы неизменно остаетесь камертоном для самых важных моих решений. Когда есть сомнения, когда нет сил, когда переполняют разрушительные эмоции, когда стою на развилке, когда не знаю, как правильно, я выбираю Вас, нашу с Вами встречу и разговор — потому что всегда должно быть ловко смотреть Вам в глаза. Я не знаю, как вам живется с вашим уровнем порядочности и интеллигентности. Наверное, очень непросто. Но мне настраиваться на эту жизнь через Вас чрезвычайно удобно. Как камертон — Вы прекрасны. Как эталон — увы, недостижимы. Вы — преданная дочь, мудрая мама, терпеливый и честный друг. Я всегда рядом с Вами хочу расти и казаться умнее. И, кажется, с Вами рядом мы все становимся чуточку лучше, стараемся соответствовать. Ну и да-да-да-да: Вы самая нежная и самая роковая, самая женственная, самая утонченная и таинственная женщина нашего кинематографа. Тут соответствовать невозможно. Всегда ваша, с днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»