Власти Сочи в 2025 году планируют расширить приют для бездомных животных

В 2025 году в Сочи планируют завершить второй этап строительства муниципального приюта для бездомных животных. После этого приют сможет принимать в два раза больше питомцев, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Сейчас проводится расчет прогнозной стоимости проектно-изыскательских работ, после чего будет рассчитана сметная стоимость завершения строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2022 году постановлением мэрии Сочи было создано муниципальное казенное учреждение «Центр по обращению с животными без владельцев» (МКУ г. Сочи «ЦБЖ»). Оно стало первым муниципальным приютом для животных без владельцев в Краснодарском крае. Учреждение занимается отловом бездомных собак, их транспортировкой в приют, вакцинацией, маркировкой, стерилизацией, а также поиском новых владельцев или возвратом животных на прежнее место обитания при отсутствии агрессии. Помимо него на территории города-курорта функционируют восемь частных приютов для животных без владельцев.

В Генеральном плане муниципального образования города-курорта также предусмотрены площадки для размещения новых приютов на двух земельных участках. Этот вопрос находится на стадии проработки.

Чиновники подчеркивают, что строительство второго этапа приюта позволит городу повысить эффективность работы с бездомными животными и обеспечить им более комфортные условия содержания.

В 2024 году в Сочи отловили 1,1 тыс. бездомных собак, стерилизовано 1 тыс. За период с начала 2025 года по 30 мая отловлено 534 собаки (в аналогичный период 2024 года — 431), стерилизовано 452 собаки (в 2024 году — 309). По состоянию на 30 мая 2025 года в приюте содержатся 261 собака.

Мария Удовик